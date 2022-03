Elon Musk heeft weer eens aandacht nodig: daagt Vladimir Poetin uit voor een gevecht

Elon Musk heeft de neiging om zich te bemoeien met zaken waar hij zich niet mee moet bemoeien. Toen er kinderen vastzaten in een grot in Thailand, liet hij een soort mini-onderzeeër ontwikkelen om ze vrij te krijgen. De Thaise reddingswerkers zaten er niet op te wachten en bovendien werkte het ding niet. Toen een duiker - die betrokken was bij de reddingsoperatie - daar iets van zei, werd hij door Musk uitgemaakt voor pedofiel.

De beloofde beademingsapparatuur die nooit kwam

En toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was, bood Musk aan om beademingsapparatuur naar Californische ziekenhuizen te sturen. Nobel streven. Het probleem was alleen: hij stuurde de verkeerde beademingsapparatuur, die niet bedoeld was voor de behandeling van Covid-patienten, maar mensen met slaapapneu. Dus beloofde Musk om snel ook de juiste machines te leveren. Iets wat nooit is gebeurd, aldus Amerikaanse media en de Californische overheid.

Elon Musk daagt Vladimir Poetin uit voor een gevecht

Afijn, Musk is dus een bemoeial. En lijkt een overdreven hang naar aandacht te hebben. Want gisteren twitterde hij opeens weer iets ongelofelijk doms. "Ik daag hierbij Vladimir Poetin uit tot een man-tot-mangevecht. De inzet is Oekraïne." Om er zeker van te zijn dat Poetin en zijn regering de tweet zouden zien, stuurde Musk er nog een tweede tweet achteraan: "Ga je hiermee akkoord? @KremlinRussia_E." Yep, Musk heeft met droge ogen het Kremlin getagd. Die vent is niet goed bij zijn hoofd.