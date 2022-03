Drie voordelen en drie nadelen van de elektrische BMW i4

Voor de BMW i4 moet je dieper in je buidel tasten dan voor de Tesla Model 3 of Polestar 2. Je betaalt voor het premiumimago van BMW, maar ook voor het feit dat de elektrische 4-serie Gran Coupé een slagje groter is dan zijn concurrenten. De Polestar is de kleinste (4,60 meter lang), gevolgd door de Tesla (4,69 meter) en de BMW (4,78 meter). Qua stroomverbruik en bereik zit de i4 tussen zijn tegenstrevers in. Ook als het aankomt op laadsnelheid overigens. Zijn maximum is 200 kW. En daarmee houdt hij precies het midden tussen de Tesla (250 kW) en de Polestar (150 kW).

Als M50 is de i4 zowat de evenknie van de spectaculaire BMW M4. Met 544 pk en 795 Nm heeft hij genoeg instant-kracht voor een flitsende sprint van stilstand naar 100 km/h in 3,9 seconden. Dat is een paar keer amusant, maar daarna probeer je het nooit meer. Voor de grootst mogelijke range moet je de i4 eDrive40 hebben, die met 340 pk en een 0-100 km/h-tijd van 5,7 seconden niemand zal teleurstellen. Wij reden een week in de BMW i4 M50 en maakte in die tijd kennis met zijn voordelen en nadelen.

+ Voordeel 1 - Makkelijke toegang tot kofferbak BMW i4

Je hoeft je bij de Ikea nooit zorgen te maken of die Bestå en Billy wel in de BMW i4 passen. De toegang tot de bagageruimte is enorm, dankzij de grote vijfde deur.

+ Voordeel 2 - Leve het scrollwiel op het stuur!

BMW begrijpt het. Op het stuur wil je niet van die aanraakgevoelige swipetoetsen, die je niet blindelings kunt bedienen. Knoppen en een scrollwiel werken beter. Dank je wel, BMW.

+ Voordeel 3 - Zelfde prestaties als veel duurdere BMW M4

Deze typeaanduiding is veelzeggend. Want in de 73 mille kostende BMW i4 M50 zit je net zo snel op 100 km/h als in de bijna 133.000 euro dure BMW M4 Competition.

- Nadeel 1 - Door het stuur de digitale cockpit niet meer zien

Fraai hoor, zo’n groot digitaal instrumentarium, maar het onderste deel van de informatie erop zie je niet. De tekst en de icoontjes verdwijnen achter de stuurnaaf.

- Nadeel 2 - Hoofdruimte achterin de BMW i4 is slecht

Achterin kun je nauwelijks zitten. Omdat de BMW i4 een aflopende daklijn heeft, maar ook omdat de achterbank relatief hoog staat om plaats te bieden aan de batterij.

- Nadeel 3 - Geen fysieke knoppen voor stoelverwarming

Wil je de stoelverwarming aanzetten? En dat wil je in een elektrische auto. Dan moet je even het infotainmentscherm in duiken. Waarom niet gewoon een fysieke knop?