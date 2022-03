Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 10

+ Top - De elektrische Volkswagen ID. Buzz is de hippiebus voor de 21ste eeuw

De nieuwe Volkswagen ID. Buzz ademt uit al zijn poriën nostalgie. Hij grijpt overduidelijk terug op de Volkswagen T1 uit de jaren vijftig, de VW-bus waarvoor de Nederlander Ben Pon de eerste schetsen op papier zette. Maar tegelijkertijd is de ID. Buzz natuurlijk hartstikke modern, met een elektromotor en batterij onder de kap en een productieproces dat geheel CO2-neutraal is.



+ Top - Een rijke Nederlander koopt de allermooiste Lancia ooit: de Kimera EVO37

De combinatie donkergroen en brons is prachtig, dat heeft één rijke Nederlander dondersgoed door. Hij bestelde als allereerste klant een Kimera EVO37: een bloedmooie moderne versie van de Lancia 037. Die rallylegende uit de jaren tachtig was de laatste achterwielaangedreven auto ooit die een WRC-rally won.



+ Top - Zo maakt een bescheiden facelift de Volvo S60 minder duur

De Volvo S60 heeft een facelift gehad die je niet ziet. Belangrijker is echter dat Volvo aan de motoren heeft gesleuteld. Die stoten nu op papier minder CO2 uit en profiteren dus van een BPM-verlaging, die door de importeur heel vriendelijk wordt doorberekend aan de klant.



- Flop - Benzine naar 2,50 euro! Zelfs in deze autootjes tank je nu voor 100 euro

Om met Carice van Houten te spreken: "Houdt het dan nooit op?!" De brandstofprijzen stijgen explosief door, met name door de oorlog in Oekraïne. Deze morgen zitten we nét boven de 2,50 euro voor een liter E10. En dat betekent dat je zelfs in deze kleine autootjes al meer dan 100 euro voor een volle tank kwijt bent.



- Flop - Weer Tesla-faal! Nieuwe Model X geleverd met verkeerde banden

Carrosseriedelen die niet goed aansluiten, oneffenheden in de lak, viezigheid op de stoelbekleding: als je een gloednieuwe Tesla in ontvangst neemt, weet je wat je kunt verwachten. De kwaliteitscontrole van de Amerikaanse fabrikant is dramatisch. Deze Tesla Model X werd afgeleverd op zomerbanden vóór en all-seasonbanden achter, van verschillende merken.



- Flop - Vooral dieselrijder de klos door peperdure olie - is lpg een optie?

Door allerlei recente ontwikkelingen was de Nederlandse dieselrijder al een bedreigde diersoort. De huidige, recordhoge olieprijzen helpen hem mogelijk definitief over het randje. Want nog meer dan zijn benzinecollega's, is de vaderlandse dieselaar nu echt de klos.