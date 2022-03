Ontevreden over je Tesla Model 3? Dan kun je per direct deze Xpeng P5 bestellen

Hoeveel Chinese merken hebben we inmiddels in Nederland? MG is de bekendste, en de meest succesvolle. Verder zijn er nog Aiways, JAC, Lynk & Co en Seres. Je zou ook nog Polestar kunnen noemen, maar dat vinden we eigenlijk een Zweeds merk, ook al is moederbedrijf Volvo in Chinese handen.

Xpeng P5 is per direct online te reserveren

Xpeng komt er per direct bij. Zo'n vijf maanden geleden introduceerde het merk de Xpeng P7, een Tesla Model S-achtige sedan. Maar dat blijkt toch niet het eerste model te worden dat naar Nederland komt. De compactere Xpeng P5 kun je per direct online bestellen.

Batterij van 66 kWh en 456 kilometer range

Eigenlijk zouden het woord 'compactere' tussen aanhalingstekens moeten schrijven, want de P5 is slechts 7 centimeter korter dan de P7. Met zijn lengte van 4,81 meter zit hij tussen het formaat van de Tesla Model 3 en Model S in. Zijn batterijpakket is 66 kWh groot, wat hem op papier een WLTP-bereik van maximaal 465 kilometer zou moeten geven.

Xpeng heeft 'experience store' in Westfield Mall

Wil je een rondje rijden in de P5 voordat je online je handtekening onder een reservering zet, dan kan dat. Xpeng heeft in de Westfield Mall in Leidschendam een winkel geopend, waar de P5 én de P7 te zien zijn. Over de prijs van beide auto's heeft het merk nog niks bekendgemaakt. Alleen de P5 is per direct te bestellen. De P7 komt later.