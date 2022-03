Snelladen met een Tesla Model 3 kan héél duur zijn! Chinees kreeg rekening van 560.000 dollar

Volgens de rekening had de Chinese man 1.923.720 kWh aan elektriciteit geladen bij een Tesla Supercharger, à raison de 560.000 euro. En aangezien dat overeen komt met het 32.000 keer volladen van een Tesla Model 3 Standard Range Plus, moet er ergens een fout zijn gemaakt. Hij kaartte de extreme rekening aan bij Tesla, dat snel met een reactie kwam: 'sorry, er was bij meerdere auto's op de achtergrond iets fout gegaan in de software.'

Wanneer betaal je een 'idle fee' bij een Tesla Supercharger-locatie?

Diverse media melden dat er iets mis ging toen Tesla zijn Chinese 'idle fee' wijzigde. Dat is het bedrag dat je per minuut betaalt als je een Tesla Supercharger te lang bezet houdt. In Nederland geldt de 'idle fee' alleen als een Supercharger-station voor meer dan vijftig procent bezet is. Laat je je Tesla langer dan vijf minuten staat als hij al vol is, dan wordt er 50 cent per minuut in rekenin gebracht. Dat bedrag wordt verdubbeld als een Supercharger-locatie voor honderd procent bezet is.