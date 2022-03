Dit zijn de goedkoopste elektrische auto's met meer dan 500 kilometer actieradius

De actieradius van een elektrische auto wordt gemeten volgens de internationale WLTP-methode. Die is een stuk representatiever dan de oude NEDC-methode, maar komt nog steeds niet overeen met de werkelijkheid. Als een elektrisch model op papier zo'n 500 kilometer ver komt, dan kun je ervan uitgaan dat je in de praktijk ruim 400 kilometer ter beschikking hebt. Laten we zeggen: maximaal 450 kilometer.

Voor een budget van 40.000 euro is het niet mogelijk om een elektrische auto te kopen of leasen met een WLTP-bereik van 500 kilometer. Maar hoe zit het als je meer geld tot je beschikking hebt? Zo'n 50.000 euro bijvoorbeeld. Helaas, ook dan is de spoeling verrassend dun. Want zonder dollen: dit zijn de enige elektrische modellen waar je uit kunt kiezen.

Polestar 2 Long Range Single Motor - 542 kilometer, 49.900 euro

Daar heeft Polestar 2 toch een mooie scoop te pakken met de Long Range Single motor. Want zijn gedoodverfde concurrent - de Tesla Model 3 - haalt net geen 500 kilometer voor zijn vanafprijs van 52.690 euro.

Volkswagen ID.3 Pro S - 553 kilometer, 42.690 euro

Je kan zeggen van de ID.3 wat je wilt (dat het infotainmentsysteem ruk is, bijvoorbeeld), maar met de elektrische middenklasser heeft Volkswagen een uitstekende aanbieding in zijn prijslijst. Net geen 43.000 euro voor meer dan 550 kilometer is gewoon top.

Volkswagen ID.4 Pro - 520 kilometer, 47.470 euro

De positionering van de Skoda Enyaq iV en de Volkswagen ID.4 is soms wat wonderlijk. Bij Skoda betaal je bijvoorbeeld meer dan 50.000 euro voor 510 kilometer range. Dus in deze is de Volkswagen de betere koop.

Volkswagen ID.5 Pro - 516 kilometer, 48.590 euro

Wil je liever een Skoda Enyaq Coupé iV dan een Volkswagen ID.5? Dan moet je wonderwel dieper in je buidel tasten. Momenteel is de Skoda er vanaf zo'n 58.000 euro met een actieradius van 505 kilometer. De Volkswagen presteert dus beter.