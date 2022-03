Test - Kia en Tesla hoeven niet nerveus te worden van de elektrische Mercedes EQB

Het was lange tijd zo simpel. Vraag iemand wat het autoland der autolanden is en tot in elke uithoek van de wereld luidt het antwoord eenduidig ‘Duitsland’. Met een Mercedes, BMW of Porsche laat je zien dat je het gemaakt hebt in het leven. Tegelijk schuilt daarin het gevaar van zelfoverschatting. Voor je het weet, kijk je beter naar de gespekte bankrekening dan naar de wereldwijde mobiliteitsveranderingen.

Duitse merken liepen niet voorop met het omarmen van de elektrische auto. Bij Volkswagen moest eerst het schandaal met de sjoemelsoftware plaatsvinden voordat het merk elektrische auto’s ging bouwen. Mercedes en BMW hadden lange tijd het idee dat het zo’n vaart niet zou lopen met stekkers.

En toen was daar Tesla, dat bijna uit het niets wonderbaarlijke daden verrichtte: in een paar jaar tijd kwam het met elektrische auto’s die alle concurrenten overtroffen met hun actieradius. De Amerikanen legden in datzelfde razende tempo een laadinfrastructuur aan die nog altijd onovertroffen is. Inmiddels smeken andere merken of ze ook van de superchargers gebruik mogen maken. Tesla stemde begin november toe.

Ook in Zuid-Korea hadden ze de EV-trend al snel in de smiezen. De Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6, die in 2021 op de markt kwamen, vormen het voorlopige hoogtepunt. Ze maakten diepe indruk en lieten de Duitse merken opnieuw in hun hemd staan. Er zijn maar weinig elektrische auto's die sneller kunnen laden dan deze twee Koreanen.

Mercedes EQB is 'gewoon' een volledig elektrische GLB

Zo kom je in de merkwaardige situatie dat Mercedes niet meer de maatstaf is. Elke nieuwe elektrische auto wordt langs de Tesla-meetlat gelegd, en vervolgens langs de Koreaanse. Dat doen we met de EQB dus ook. Het is de derde elektrische auto die Mercedes het afgelopen jaar introduceerde, na de EQA en de EQS.

De EQB en de EQA vertonen veel overeenkomsten: ze staan op hetzelfde platform en zijn met dezelfde batterijpakketten en motoren leverbaar. De EQB komt in eerste instantie als EQB 300 4Matic (228 pk) en 350 4Matic (292 pk). Later in 2022 verschijnt de bescheidener EQB 250, met alleen voorwielaandrijving en 190 pk.

Het platform is niet exclusief ontwikkeld voor elektrische auto’s, de GLA en GLB met benzinemotor hebben deze technische basis ook. Technisch is de EQB dus vooral aan de EQA gelinkt, maar uiterlijk is het eerder de elektrische versie van de GLB. Al hebben de ontwerpers de EQB een dichte grille gegeven, net als andere koplampen en achterlichten.

Wij testen de EQB 350 4Matic, het topmodel met vierwielaandrijving en een elektromotor op de voor- en achteras. Optioneel kun je hem met zeven zitplaatsen bestellen. Met zijn accupakket van 66,5-kWh, heeft hij een bereik van maximaal 416 kilometer.



Chique Mercedes met prachtig dashboard met twee schermen

Eerst de positieve indrukken: je hoeft nooit af te zien in een chique Mercedes. Het dashboard met twee beeldschermen en turbineachtige ventilatieroosters biedt een heerlijk uitzicht. Dankzij het uitgebreide arsenaal aan camera’s en sensoren hoef je als bestuurder weinig te doen: adaptieve cruisecontrol met verkeersbordherkenning zorgt ervoor dat de EQB 350 4Matic automatisch afstand houdt tot zijn voorligger. Daarbij houdt het systeem de heersende maximumsnelheid keurig in de gaten.

Voer je de bestemming in, dan gaat het navigatiesysteem voor je rekenen. Waar kun je onderweg snelladen en hoe lang duurt het? De auto zorgt altijd voor een buffer van 20 procent, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je met een lege accu op een verlaten parkeerplaats staat te bibberen. Het rijcomfort is voortreffelijk, met een stilte die zelfs voor een elektrische auto nog indrukwekkend is. Ook het veercomfort geven we hoge cijfers.

Elektrische auto’s maken echter pas echt indruk met hun actieradius en hun laadsnelheid. Je wilt dat de accu snel is opgeladen en dat je vervolgens zo ver mogelijk komt voordat je weer moet bijladen. Daarmee zijn we bij het eerste pijnpunt beland. Met zijn actieradius moet de EQB 350 4Matic concurrenten als de Tesla Model Y Long Range (507 km) en de Hyundai Ioniq 5 4WD (490 km) voorlaten. Hij heeft dan ook het kleinste accupakket: 66,5 kWh versus pakweg 70 kWh.



De Mercedes EQB is zeker geen laadkampioen

Tweede minpunt: de EQB 350 4Matic is geen laadkampioen. Je kunt snelladen met maximaal 100 kW. Vergeleken met de concurrentie is dat toch wat beschamend. De Tesla Model Y kan het met circa 200 kW, de Hyundai Ioniq 5 met 220 kW. Mercedes belooft dat de accu in 35 minuten is opgeladen van 10 naar 80 procent, de Hyundai Ioniq 5 doet dat twee keer zo snel. Bovendien stroomt de batterij sneller leeg dan je lief is, het is met de EQB 350 4Matic vrijwel onmogelijk om het stroomverbruik onder de 20 kWh/100 km te houden (fabrieksopgave: 18,2 - 19,1 kWh/100 km).

Een derde nadeel is dat de EQB zijn platform deelt met benzineauto’s. Daardoor bleek het lastig om het accupakket een plek te geven waar het niet in de weg ligt. Het neemt kostbare ruimte in onder de vloer. Achterpassagiers hebben weliswaar veel knieruimte, maar zitten vanwege de hoge vloer met opgetrokken knieën. De EQB is optioneel leverbaar met een tweede achterbank, maar die lijkt gemaakt voor het Houdini-genootschap. Eerlijk is eerlijk: dat geeft Mercedes zelf ook toe. De Duitsers raden iedereen langer dan 1,65 meter af om helemaal achterin te gaan zitten.



De vanafprijs van de EQB heeft Mercedes bepaald op 64.031 euro, al gokken we dat je die ene euro best kunt afdingen. Ter vergelijking: concurrent BMW iX3 (74 kWh, 286 pk) kost 69.000 euro, en een Tesla Model Y Long Range (ca. 70 kWh, 351 pk) 65.010 euro. Daarmee vergeleken is de Hyundai Ioniq 5 4WD (72,6 kWh, 305 pk) een prijspakker met 54.500 euro. Dat geldt eveneens voor de Kia EV6 met 77,4 kWh, die je voor 52.095 bij de dealer mag ophalen.



Toch eindigen we hoopvol, want ondertussen is bij Mercedes wel degelijk enige reuring ontstaan. De EQS, de ‘elektrische S-klasse’, staat wél op een exclusief platform voor EV’s. Het topmodel EQS 580 4Matic+ heeft een enorm accupakket van 107,8 kWh en haalt een actieradius van 676 kilometer. Mercedes is dus beslist niet afgeschreven, maar moet wel een tandje bijzetten om weer de norm der dingen te worden.

Conclusie

Ja, de EQB biedt de weelde die je verwacht van een Mercedes. Maar om in de Champions League van de elektrische auto’s te spelen, is meer nodig. De EQB is presteert slechts middelmatig op het gebied van actieradius en laadsnelheid. Kia en Tesla hoeven niet echt nerveus te worden van de EQB.