De Kia EV6 krijgt al snel een klein broertje: een elektrische stadsauto

Kia heeft zijn elektrische plannen flink uitgebreid. Het merk was eerst van plan om in de komende vier jaar elf stekkermodellen op de markt te brengen. Dat worden er nu veertien tussen nu en 2027. Er is dus flink wat werk aan de winkel. Vanaf 2023 krijgen we ieder jaar twee elektrische Kia's te zien, beginnend met de Kia EV9.

Kia EV9 is een gigantische suv van 5 meter lang

Dat wordt een auto waarvan we een beetje verbaasd zouden zijn als die naar Nederland komt. De EV9 is een enorme suv van 5 meter lang, met een actieradius van zo'n 540 kilometer en genoeg vermogen om in 5 seconden van stilstand naar 100 km/h te sprinten.

Er komt een Kia Picanto-achtige elektrische stadsauto

Verder kondigt Kia aan een paar elektrische pick-ups te gaan bouwen, maar ook een betaalbaar instapmodel. Denk aan een Kia Picanto, maar dan elektrisch. Voor dit jaar heeft Kia zichzelf tot doel gesteld om 160.000 elektrische auto's te verkopen. In 2026 moeten dat er al 807.000 zijn. Redelijk bescheiden doelstellingen, want Kia verkoopt dit jaar in totaal zo'n 3,15 miljoen auto's.