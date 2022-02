Tesla-stuurknuppel werkt voor geen meter. Daarom komt er stiekem een 'rond stuur'-optie

De Tesla Model S is tien jaar oud. Een gewone autofabrikant zou hem al lang hebben vervangen, maar Tesla is geen gewone autofabrikant. Dus krijgt de Model S gewoon nóg een facelift. Eentje die vooral in het interieur ingrijpend is. Wég is het grote, verticaal geplaatste scherm! Ervoor in de plaats monteert Tesla nu een horizontaal scherm, zoals dat ook in de Tesla Model 3 en Model Y te vinden is.

Nieuwe Tesla Model S heeft een bizar stuurtje

Het dashboard - met nog steeds een digitaal instrumentarium - is opnieuw vormgegeven. Ronduit bizar is het 'stuurwiel', dat regelrecht uit KITT afkomstig lijkt te zijn. Het is een half stuurtje, zoals in een vliegtuig, met geen stengels er meer achter. Alle functies worden - à la Ferrari - met knoppen op het stuur bediend. Volgens Tesla-baas Elon Musk zorgt de stuurknuppel voor een vrij zicht op de instrumenten, maar wat ons betreft is dat bij traditionele stuurwielen nooit een probleem geweest.

Een rond stuur is de enige logische oplossing

Een rond stuur is voor gewone auto's de enige logische oplossing. Je kunt gemakkelijk overpakken en je hoeft nooit te kijken waar je je handen moet plaatsen. Dat een Formule 1-racewagen - net als deze Tesla Model S - een half stuurtje heeft, is geen probleem. Een coureur hoeft zijn handen op het circuit nooit verder te draaien dan 90 graden. In een straatauto kun je het stuur meestal zo'n 2,5 keer rond zijn as draaien, dus is een yoke - zoals de Engelsen een stuurknuppel noemen - niet handig.

Nieuwste software is al klaar voor een rond stuur



En stiekem heeft Tesla dat ook wel door (of klanten hebben geklaagd). Want een hacker heeft in de nieuwste software van de Model S en Model X een optie gevonden waarmee de programmatuur kan worden ingesteld op een rond stuurwiel. Dus óf er komt een optie voor een traditioneel stuur aan, óf Tesla stelt de Model S en Model X alvast in op kopers die achteraf hun stuur willen wisselen. Want dat kan ook nog natuurlijk ...