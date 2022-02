Zoveel meer actieradius krijgt de vernieuwde Nissan Leaf erbij

De huidige generatie Nissan Leaf is al sinds 2017 op de markt, maar Nissan is nog niet van plan om hem met pensioen te sturen. Daarom krijgt de oer-elektrische auto nog een keer een facelift, met een gewijzigd logo, een iets anders vormgegeven front en nieuwe lichtmetalen wielen. Zoals dat hoort bij een tussentijdse update, kun je nu ook uit een paar extra kleuren kiezen.

Nieuwe Nissan Leaf met onveranderde aandrijflijn

Ondanks zijn gevorderde leeftijd verkoopt de Leaf nog redelijk. Afgelopen jaar wist Nissan er 1200 te slijten, in 2020 waren dat er nog 1600. Gemiste kans is dat de Japanse fabrikant niks aan de aandrijflijn heeft gedaan. De Leaf is er onveranderd met 40 kWh-batterij (actieradius: 270 kilometer) of als Leaf+ met 62 kWh (actieradius: 385 kilometer).

Huidige is te duur in vergelijking met de concurrentie

Wat de vernieuwde Leaf gaat kosten, wordt later bekendgemaakt. Maar de huidige is te duur. Voor de versie met 62 kWh en 385 kilometer bereik, betaal je meer dan 40.000 euro. Dat is een paar duizend euro meer dan voor een Volkswagen ID.3, die een stuk verder komt op zijn 58 kWh-batterij (426 kilometer) en een CCS-stekker heeft. De Leaf gebruikt het verouderde CHAdeMo.



De elektrische Nissan Leaf rijd je voor een vast, laag bedrag per maand via privé lease. Kijk voor de beste aanbiedingen op Besteprivateleasedeals.nl.