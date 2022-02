Prijsvergelijking: Hyundai Kona Electric vs. MG ZS EV, VW ID.3 en Peugeot e-2008

Hyundai Kona Electric

Niet iedereen kan naar zijn baas stappen met het verzoek: doe mij zo'n futuristische Hyundai Ioniq 5 met lage bijtelling. Als je zelf voor het aanschafbedrag opdraait, is een EV van pak 'm beet 34.000 euro al duur zat. Zoveel kosten de basisversies van de auto's op deze pagina. De uitvoeringen met een grote batterij en meer luxe zitten rond de 40 mille. Hyundai gaat in onze ogen de mist in door stoelverwarming alleen op dure versies te van Kona leveren, terwijl elke EV je een warm achterwerk moet geven. Dat is een van de energiezuinigste manieren van warm blijven. Een warmtepomp verwarmt de cabine zonder veel stroom te vreten en is daarom ook een must. De Premium-uitvoering heeft al deze opties, maar daar is de prijs ook naar.

Kona Electric 64 kWh - 484 km, 204 pk

Premium-uitvoering - 43.795 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Stoelverwarming - standaard

Warmtepomp - standaard

Draadloze telefoonlader - standaard

Totaal: 43.795 euro

Goedkoper - MG ZS EV Long Range

De MG ZS EV Long Range heeft een grotere batterij, maar een kleinere range dan de Hyundai. Dat komt doordat de Kona zo verrekte zuinig met stroom omspringt. MG werkt met twee uitvoeringen waar veel op en aan zit, er is geen uitgebreide optielijst. Een energiezuinige warmtepomp is niet leverbaar, die reserveert MG voor vlaggenschip Marvel R.

ZS EV 70 kWh - 440 km, 156 pk

Luxury-uitvoering - 39.485 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Stoelverwarming - standaard

Warmtepomp - niet leverbaar

Draadloze telefoonlader- standaard

Totaal: 39.485 euro

Goedkoper - Volkswagen ID.3

De Volkswagen ID.3 mag dan geen compacte crossover zijn, met 58 kWh en 204 pk is het wel een serieuze concurrent voor de Kona Electric. Doordat adaptieve cruisecontrol en een draadloze telefoonlader standaard zijn, lijkt de Volkswagen-verkoper een gulle gastheer. Maar dan komt de optielijst boven tafel en moet je bijbetalen voor de energiezuinige verwarmers.

ID.3 58 kWh - 426 km, 204 pk

Pro-uitvoering - 38.390 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Stoelverwarming - 930 euro

Warmtepomp - 1020 euro

Draadloze telefoonlader - standaard

Totaal: 40.340 euro

Goedkoper - Peugeot e-2008

Verkijk je niet op de schappelijke optieprijzen van 150 euro hier en 300 euro daar. Je moet namelijk per se de dure GT-uitvoering van de Peugeot e-2008 kopen om adaptieve cruisecontrol en een draadloze telefoonlader te kúnnen kopen. En dan heb je het plotseling over een auto die even duur is als zijn concurrenten, maar een beduidend kleiner rijbereik heeft.

e-2008 50 kWh - 341 km, 136 pk

GT-uitvoering - 40.130 euro

Adaptieve cruisecontrol - 250 euro

Stoelverwarming - 300 euro

Warmtepomp - standaard

Draadloze telefoonlader - 150 euro

Totaal: 40.830 euro

Al deze auto's rijd je voor een vast, laag bedrag per maand via private lease. De beste aanbiedingen vind je op Besteprivateleasedeals.nl.