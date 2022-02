De Mercedes-AMG EQE 53 is alleen snel als zijn batterij voldoende vol zit

Misschien heb je gezien dat we het woord 'sportiefste' tussen aanhalingstekens hebben gezet. Dat is omdat we niet geloven dat een bijna 2600 kilo wegende elektrische limousine echt sportief kan zijn. De Mercedes-AMG EQE 53 is ongehoord snel, maar je mag waarschijnlijk niet van hem verwachten dat licht werk maakt van een circuit of een kronkelende bergpas.

Mercedes-AMG EQE 53 met maximaal 687 pk

Hoe dan ook, zo heeft Mercedes de AMG EQE 53 ook niet bedoeld. De elektrische E-klasse is een ongetwijfeld een fantastische continentenkruiser. Hij wordt aangedreven door twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 626 pk en 950 Nm. Bestel je het AMG Dynamic Plus-pakket, dan krijg je zelfs 687 pk en 1000 Nm.

In slechts 3,3 seconden naar 100 km/h

De acceleratiecijfers zijn indrukwekkend. Als de batterij minstens voor 70 procent geladen is, zit je in 3,5 seconden op 100 km/h (3,3 seconden met het AMG Dynamic Plus-pakket). De topsnelheid van de Mercedes-AMG EQE 53 ligt op 220 km/h. De versie met het Dynamic Plus-pakket mag van de elektronica 20 km/h harder.

Voor de kleinere beurs heeft Mercedes de AMG EQE 43

Overigens introduceert Mercedes ook gelijk een AMG EQE 43. Deze heeft 'slechts' 476 pk en 858 Nm en doet 4,2 tellen over de 0-100 km/h-sprint. De batterij moet voor de helft met stroom zijn gevuld, anders moet je langer wachten op het magische getal honderd op de teller. De topsnelheid van de EQE 43 is kunstmatig lager gehouden dan die van de EQE 53: 210 km/h.