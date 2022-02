Waarom de nieuwe Smart #1 een holle marketingterm op vier wielen is

Smart is al bijna dertig jaar lang een blok aan het been van Mercedes. Het mini-merk verliest ieder jaar miljoenen en heeft met zijn kleine Smart ForTwo nooit echt potten kunnen breken. Terwijl het idee achter Smart best goed is: hippe, handige karretjes die een kentering teweeg zouden brengen in stedelijke mobiliteit. Er zouden bij steden hippe Smart-centers komen, met hippe verkopers, hippe accessoires en hippe sets carrosseriedelen, waarmee je je hippe Smart iedere maand een andere hippe kleur kon geven.

Mercedes deed het verliesgevende Smart over aan Geely

Helaas, het hippe stadspubliek wilde er niet aan. De enige manier om Smart nog een beetje op de been te houden, was door de samenwerking met Renault aan te gaan. De ForTwo en ForFour uit 2014 zijn onderhuids gelijk aan de Renault Twingo. Maar ach, ook dat hielp niet. En in 2019 was Mercedes de enorme verliezen zat. Smart werd deels overgedaan aan het Chinese Geely - dat ook eigenaar is van Volvo en Lotus - en moet zich gaan richten op elektrische auto's. Nee, wacht ... Smart mag dat zelf vertellen, want het merk zegt "een van de belangrijkste producenten voor premium elektrische auto's" te worden.

Smart #1 heeft een hashtag omdat hij 'trendsettend' is

Deze Smart #1 moet daarvoor gaan zorgen. Hij is ontworpen door Mercedes, maar lijkt in onze optiek wel heel erg op de Opel Adam. Hoe dan ook, de #1 wordt een trendsetter, aldus Smart. "Met de combinatie van het #-symbool en een cijfer heeft Smart een herkenbare familienaam voor zijn nieuwe generatie elektrische voertuigen gedefinieerd. Het #-symbool wordt op sociale media gebruikt om de 'hottest topics' aan te geven en staat dus voor 'trendsetting' in het digitale tijdperk. Dat is toepasselijk, want Smart innoveert al sinds 1997 en blijft een trendsetter in de automobiel industrie."

Compacte elektrische suv komt in een drukbezette markt terecht

Maar goed, als we door de loze marketingonzin heen prikken, dan zien we gewoon een compacte elektrische suv, zoals er zoveel zijn inmiddels. Over de specificaties van de #1 zwijgt Smart nog. We weten alleen dat de auto een gunstige Cw-waarde van 0,29 heeft en dus soepeltjes door de lucht snijdt. Misschien moet Smart gewoon het idee van innovatie en trendsetter laten varen. De originele ForTwo - die toen nog Smart City Coupé heette - was misschien wel té vooruitstrevend en niet waar mensen op zaten te wachten. Dus bouw nou maar een goede elektrische suv en stap van dat hele hippe geneuzel af.