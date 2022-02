Gespot op Funda: de villa van Jan des Bouvrie. Met daarin 1 miljoen euro aan auto’s

Mooi hè, dagdromen over exotische sportwagens, zeldzame klassiekers en luxueuze villa’s. Alleen is de landing telkens zo hard wanneer je wakker wordt in je saaie rijtjeshuis met een afgetrapte Opel Astra voor de deur …

Indrukwekkende maten

Toch willen we je de beelden van de villa van wijlen Jan des Bouvrie niet onthouden. Het kapitale optrekje staat in Naarden (waar anders?), op een kavel van bijna 22.000 vierkante meter. Het witte paleis heeft een woonoppervlak van ruim 1300 vierkante meter. De tuin zouden wij liever een park noemen en ook in het huis zelf kun je verdwalen. Er zijn niet minder dan 11 kamers, waaronder een bar met een indrukwekkende drankvoorraad.



Whisky, rum en chloorwater

Als je jezelf liever in chloorwater onderdompelt dan in whisky of rum, kun je terecht in het overdekte zwembad. Heb je een hekel aan schilderen? Dan hopen we dat je van heel veel wit houdt, want dat was duidelijk Jans favoriet kleur. Zelf was Jan des Bouvrie bij leven al een designlegende, maar hij had ook oog voor bekende vakgenoten. Zo zien we Rietveld-stoelen staan en struikelen we virtueel over de banken van Le Corbusier.

Garage de is de mooiste ruimte

Van alle ruimten in en om het huis vinden we de garage nog het interessantst. Wat blijkt: Jan des Bouvrie had niet alleen oog voor designmeubels, hij was ook dol op ontwerpklassiekers uit de auto-industrie. En die zijn nu eens niet wit, maar juist zwart. Twee auto’s laten zich in volle glorie bewonderen: een Chevrolet Corvette C1 uit begin jaren 60 en een Porsche 356 Speedster uit 1957. Zo’n Corvette doet algauw 100.000 euro en een 356 Speedster in goede staat kost zomaar een half miljoen euro.



Ferrari en Jaguar



De auto’s die alleen met hun bevallige bilpartijen op de foto staan, zijn een Ferrari Dino 346 (links) en een Jaguar E-Type OTS (cabrio). De Ferrari is zeker een slordige 325.000 euro waard en voor een open E-Type in goede staat moet je minstens een ton neertellen. Dan hebben we het in totaal over ruim een miljoen aan auto’s. Als die bij de prijs van de villa zijn inbegrepen, is het eigenlijk een koopje. Op naar Naarden!