Jullie moeten meer elektrische auto's kopen! De subsidiepot is nog lang niet leeg

De subsidie is dit jaar lager - geen 4000 euro meer, maar 3350 euro - en de pot groter. Desondanks hadden we gedacht dat het ook dit jaar flink hard zou gaan, maar dat valt dus mee. Van de 91,4 miljoen euro is tot vandaag 37,2 miljoen euro aangevraagd, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie voor tweedehands elektrische auto's minder populair

Voor nieuwe EV's is 71 miljoen euro beschikbaar en is 30,3 miljoen aangevraagd. Tweedehands elektrische auto's zijn een heel stuk minder populair. Daar heeft de overheid 20,4 miljoen euro voor klaargezet en is nog 13,5 miljoen euro van beschikbaar. Er is dus slechts 6,9 miljoen euro aangevraagd.

Subsidie elektrische auto, wat zijn de voorwaarden?

Voor gebruikte auto's ligt het subsidiebedrag op 2000 euro. Uiteraard gelden er voorwaarden. Zo moet de nieuwprijs van de occasion tussen de 12.000 en 45.000 euro liggen. Welke voorwaarden er nog meer gelden, voor nieuwe en tweedehands auto's, lees je in ons eerdere verhaal.