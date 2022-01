Topman Stellantis: 'Elektrische auto's gaan voor maatschappelijke problemen zorgen'

"Verregaande elektrificatie is de keuze van de politiek niet van de auto-industrie", zei Tavares tegen journalisten van meerdere Europese kranten. Hij is zelfs van mening dat de elektrische auto voor maatschappelijke problemen gaat zorgen. "EV's zijn 50 procent duurder om te bouwen dan auto's met een verbrandingsmotor. We zullen de komende jaren zien welke fabrikanten dat overleven en welke niet."

'Elektrische auto's gaan voor maatschappelijke problemen zorgen'

"Je moet ook niet uit het oog verliezen dat elektrische auto's maatschappelijke gevolgen zullen hebben", gaat Tavares verder. "We lopen het risico om de middenklasse te verliezen, die straks geen [dure elektrische - red.] auto meer kan kopen." In een groot aantal landen worden de EV gesubsidieerd, maar dat vindt Tavares ook geen goed idee. "Er zijn goedkopere en snellere manieren waarop we de CO2-uitstoot van auto's kunnen terugbrengen."

Krijgt Tavares gelijk met zijn mening over elektrische auto's

'Met de Europese energiemix is een EV pas na 70.000 kilometer schoon'

Volgens de Portugees heeft een elektrische auto in Europa 70.000 kilometer nodig om de CO2-voetafdruk van zijn productie te compenseren en het beter te doen dan een plug-in hybride. Europa wil vanaf 2035 de verkoop van nieuwe brandstofauto's in de ban doen. Volgens Tavares gaat dat voor een slachting zorgen bij fabrikanten en toeleveranciers. "Dat er de komende jaren zo bruusk wordt ingegrepen brengt sociale risico's met zich mee."



Stopt Stellantis met zijn elektrische modellenoffensief? Nee, natuurlijk niet

Betekent de mening van Tavares dat Stellantis een eind maakt aan zijn elektrische offensief? Nee, natuurlijk niet. Begin maart maakt Stellantis nieuwe plannen bekend en daarin staat waarschijnlijk dat de onderneming nóg meer op EV's gaat inzetten dan het nu al doet. Bovendien is er reden om te twijfelen aan de mening van Tavares. Zijn pleidooi voor plug-in hybrides als snellere en goedkopere oplossing is vreemd. Stekkerhybrides vervuilen veel meer dan de fabrikanten aangeven, zo blijkt uit onderzoek.