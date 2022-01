Tesla-bouwkwaliteit - Gloednieuwe Tesla Model 3 wordt afgeleverd zonder remblokjes!

Om de paar weken is het weer raak. Dan komt er een bericht naar buiten over een gloednieuwe Tesla die onderweg zijn glazen dak verliest of waarvan het stuurwiel loskomt. Tesla heeft grote orders verloren vanwege de slechte bouwkwaliteit. Nederlandse Tesla-rijders zijn zelfs naar de rechter gestapt vanwege de problemen en de slechte klantenservice. Verbazingwekkend genoeg heeft topman Elon Musk zelfs gezegd dat je nooit een Tesla uit de eerste serie moet kopen. Dan zijn alle problemen er nog niet uit. Denk je eens in dat de directeur van BMW of Volkswagen dat zou zeggen ...

Tesla Model 3 maakt schrapende geluiden tijdens het rijden

Afijn, we kunnen weer een nieuwe aflevering toevoegen aan de Tesla-bouwkwaliteitsoap. Een dame uit Tampa, Florida, pikte in december haar nieuwe Tesla Model 3 Performance op. Meteen al viel haar iets vreemds op. Bij het linkerachterwiel kwamen rare schrapende geluiden vandaan. Het dichtstbijzijnde servicecentrum van Tesla had de eerstkomende drie weken geen plek, dus werd haar gevraagd om een video van het probleem te maken en die op te sturen. 'Diverse technici van Tesla hebben het filmpje bekeken', mailde een servicemedewerker haar een dag later terug. Het geluid was volkomen normaal, was de conclusie.

Conclusie: Tesla is vergeten om remblokken te monteren!

De Amerikaanse vrouw geloofde er niks van en stapte naar een onafhankelijke Tesla-specialist. Die verwijderde het achterwiel en zag direct dat er geen remblokjes waren gemonteerd (hoe komt zoiets in vredesnaam door de kwaliteitscontrole bij Tesla?). Doordat de vrouw al met de auto had gereden, waren ook de remschijf en de remklauw beschadigd. De Model 3 is in december opgehaald door Tesla zelf en wordt onder garantie gerepareerd. De eigenaresse heeft haar wagen echter nog steeds niet terug. Een leenauto kreeg ze ook niet - die had Tesla niet beschikbaar - dus moest ze het doen met Uber-tegoed.