Waarom negeren Nederlandse automobilisten rode kruizen boven de weg? Deels is het niet opletten, deels is het hufterigheid. "We zien het elke dag weer", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen de NOS. "En we zien in het rijgedrag dat mensen denken er nog wel even langs te kunnen. Maar ondertussen zijn er waarschijnlijk wel mensen aan het werk om bijvoorbeeld een incident af te handelen. Er kan ook iets op de weg liggen. Het zijn potentieel gevaarlijke situaties."

Door negeren rood kruis ook aanrijdingen met pijlwagens

In 2021 schreef Rijkswaterstaat 5824 boetes uit voor het negeren van een rood kruis (minimaal 240 euro). Een jaar eerder waren dat er nog iets meer dan 4900. Ook valt op dat er vorig jaar veel meer aanrijdingen waren met pijlwagens en botsabsorbers: bijna 40, tegenover 22 in 2020. "Deels is dat te verklaren doordat we meer wegwerkzaamheden hebben gehad", aldus Rijkswaterstaat. "Maar ook hier zie je: de aandacht van de automobilist is niet altijd op de weg."