De Porsche 911 kan wel inpakken, iedereen wil een elektrische Porsche Taycan!

Verstokte Porsche-puristen hebben nog steeds moeite met alle niet 911-modellen die in Zuffenhausen van de band rollen. Voor hen is de volledig elektrische Taycan helemaal heiligschennis. Klanten zien dit anders. In 2021 verkocht Porsche wereldwijd meer Taycans dan 911’s. In Nederland was de Taycan zelfs verkooptopper.