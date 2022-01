Veel meer ongelukken in 2021? Nee hoor, het waren er juist minder dan normaal

Smart Traffic Accident Reporting (STAR) is een samenwerkingsverband van onder meer de politie, Rijkswaterstaat, de ANWB en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeer. Het registreerde vorig jaar 68.704 verkeersongevallen met materiële schade, een toename van 8 procent ten opzichte van 2020, toen er 63.490 ongevallen waren. In vergelijking met de jaren daarvoor deed 2021 het echter helemaal niet slecht. In 2019 waren er 79.214 ongelukken met schade, in 2018 81.697 en in 2017 zelfs 87.392.

Meer ongelukken in 2021, maar nog steeds een dalende lijn

Hetzelfde geldt voor ongevallen waarbij tenminste één iemand gewond raakte. Dat waren er vorig jaar ruim 1300 meer dan in 2020 (17.842 tegenover 16.540), maar toch nog steeds een stuk minder dan in 2019, 2018 en 2017, toen het minimum op bijna 18.200 lag. Het aantal verkeersdoden daalde in 2021 licht - van 496 een jaar eerder naar 478 - en zet de trend van steeds minder slachtoffers door. In de drie jaar daarvoor lag het aantal doden steeds boven de 510.

Op vrijdagavond gebeuren veruit de meeste doden en gewonden

Volgens de politie zijn de meeste ongelukken het gevolg van te hard rijden, afleiding door de mobiele telefoon en/of alcohol- of drugsgebruik. Opvallend is dat vrijdagavond de meeste aanrijdingen plaatsvinden én de meeste gewonden en doden vallen. De ochtendspits is gek genoeg veel minder 'gevaarlijk' dan de avondspits. Je zou denken dat mensen 's morgensvroeg nog slaperig achter het stuur zitten, maar kennelijk is de trip naar huis na een lange werkdag funester voor de concentratie.