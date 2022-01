Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 1

+ Top - Ben je de kleur van je auto zat? Deze BMW verandert zo van tint!



Ken je die speelgoedautootjes nog, die je in warm water kon laten zakken voor een andere kleur? Iets soortgelijks kan deze BMW iX. Hij heeft een speciale wrap, die je met een simpele handeling kan laten veranderen. Dan is de elektrische suv weer wit, en dan weer zwart.



+ Top - Euro NCAP: 'Vergeet de desastreuze Dacia Spring. Dit zijn de veiligste auto's van 2021!'



Bij een aanrijding kunnende inzittenden van een Dacia Spring of Renault Zoe levensgevaarlijk gewond raken. Dus kun je maar beter in een van de volgende vijf auto's zitten. Want dit zijn, volgens de Euro NCAP, de allerveiligste nieuwe auto's van 2021.



+ Top - De Mercedes EQS heeft het grootste bereik van alle door ons geteste elektrische auto's



Als er een elektrische auto op de redactie van Auto Review verblijft, willen we weten wat het bereik is bij 100 km/h en 130 km/h. Hoe scoort de Mercedes EQS? Welnu, hij komt gelijk aan de top van onze actieradiustop terecht.



- Flop - Tesla Model S-rijder wil geen 20.000 euro betalen voor nieuwe batterij. Blaast eigen auto op!



De garantie op oudere Tesla Model S-modellen is inmiddels verlopen. En dan wordt het vervangen van de batterij een extreem dure grap. Een Finse man kreeg voor die klus een offerte van 20.000 euro gepresenteerd. Hij besloot zijn Model S daarom maar op te blazen met dynamiet.



- Flop - Elektrische auto's minder populair in slechtste verkoopjaar sinds de jaren 60

Sinds de jaren 60 zijn er niet zó weinig nieuwe auto's verkocht als in 2021. De teller bleef staan op 322.831 exemplaren. Dat is 9,2 procent minder dan in 2020 (355.431) en liefst 28 procent minder dan in 2019, het laatste coronavrije verkoopjaar.



- Flop - IGN: 'Jullie vernielen het milieu door tweedehands auto's te kopen!'



Het is allemaal jullie schuld dat het milieu naar de knoppen gaat! Dat is - behoorlijk gechargeerd - de boodschap van ING. Omdat jullie veel meer tweedehands auto's kopen dan nieuwe auto's, stokt de vergroening van het Nederlandse wagenpark.