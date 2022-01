Subsidie elektrische auto: Als het zo door gaat is het geld over een week op!

Liefst 71 miljoen euro werd er door de overheid apart gezet om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren. Daarnaast werd er ook nog eens 20,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om ook de markt in tweedehands EV’s een impuls te geven. Sinds maandag 3 januari 9:00 uur kon men een aanvraag doen voor deze subsidies. Later die dag, om 16:45 uur, maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend dat al 10.4 miljoen euro voor nieuwe, en 1.8 miljoen euro voor gebruikte EV’s is vergeven.

Liefst 3.350 euro subsidie wordt er gegeven aan iedereen die in 2022 een nieuwe elektrische auto koopt of leaset. Kies je voor een gebruikte EV, dan kun je 2.000 euro aan subsidie opstrijken. Uit de cijfers van de RVO blijkt dus dat 3113 mensen een subsidieaanvraag voor een nieuwe elektrische auto hebben gedaan, en 903 mensen voor een gebruikte.

Wil jij nog een aanvraag doen?

Indien deze trend zich blijft voortzetten, dan is het potje voor nieuwe EV’s met een week leeg. Volgens het AD is de RVO er van overtuigd dat dit niet zo’n vaart zal lopen: "Op de eerste dag heb je altijd een stormloop". Heb jij net een nieuwe EV op de oprit staan, of er eentje besteld? Dan raden wij je toch aan het zekere voor het onzekere te nemen en snel naar de website van de RVO te gaan. Indien het potje op is, dan ontvang je namelijk helemaal niets.

Belangrijk om te weten is dat er een aantal voorwaarden gelden. Niet elke elektrische auto komt voor het subsidiebedrag in aanmerking. Hij moet aan de volgende eisen voldoen:

De elektrische auto moet 100% elektrisch zijn. (Plug-in) hybrides tellen dus niet mee. Waterstofauto's wel.

De actieradius van jouw nieuwe elektrische auto moet minimaal 120 kilometer bedragen.

De aanschafprijs moet liggen tussen de 12.000 en 45.000 euro. Bij tweedehands auto's geldt dat voor de oorspronkelijke aanschafprijs.

Enkel als elektrische auto geproduceerde voertuigen tellen mee. Een auto waar achteraf een elektromotor in is gezet, komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Koop je een EV? Dan krijg je het subsidiebedrag in één keer en moet je de auto minstens 3 jaar houden.

Bij private lease krijg je de subsidie per maand uitgekeerd en geldt een minimale termijn van 4 jaar.

De koop- of leaseovereenkomst moet op of ná 1 januari zijn getekend.

Om het gemakkelijk te maken heeft de overheid een lijst opgesteld van alle elektrische auto’s die in 2022 voor de subsidie in aanmerking komen.