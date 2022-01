Autoverkopen 2021 - Elektrische auto's minder populair in slechtste verkoopjaar sinds de jaren 60

Sinds de jaren 60 zijn er niet zó weinig nieuwe auto's verkocht als in 2021. De teller bleef staan op 322.831 exemplaren. Dat is 9,2 procent minder dan in 2020 (355.431) en liefst 28 procent minder dan in 2019, het laatste coronavrije verkoopjaar. De verkoop van elektrische auto's bleef in 2021 ook achter: 64.027 tegenover 72.858 in 2020.