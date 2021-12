Subsidie elektrische auto's 2022 - dit zijn de voorwaarden en hierop moet je letten

Als het aan Den Haag ligt zijn alle auto’s die per 2030 nieuw op kenteken worden gezet honderd procent elektrisch. Dit ambitieuze plan draagt bij aan het voornemen om vanaf dat jaar landelijk 49% minder CO2 uit te stoten. De overheid wil daarom het elektrisch rijden nu al zo aantrekkelijk mogelijk maken voor particulieren, en heeft in 2020 de subsidieregeling in het leven geroepen. Koop of private lease je een nieuwe elektrische auto, dan kun je 3350 euro subsidie opstrijken. Dat is minder dan in 2021, toen er nog 4.000 euro werd uitbetaald. De subsidies voor tweedehands auto's blijven 2.000 euro, net als afgelopen jaar.

Subsidie elektrische auto's: de voorwaarden

Voor je nu met opgehouden hand naar de dealer rent, is het belangrijk om te weten waar je op moet letten. Niet elke elektrische auto komt voor het subsidiebedrag in aanmerking. Hij moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

De elektrische auto moet 100% elektrisch zijn. (Plug-in) hybrides tellen dus niet mee. Waterstofauto's wel.

De actieradius van jouw nieuwe elektrische auto moet minimaal 120 kilometer bedragen.

De aanschafprijs moet liggen tussen de 12.000 en 45.000 euro. Bij tweedehands auto's geldt dat voor de oorspronkelijke aanschafprijs.

Enkel als elektrische auto geproduceerde voertuigen tellen mee. Een auto waar achteraf een elektromotor in is gezet, komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Koop je een EV? Dan krijg je het subsidiebedrag in één keer en moet je de auto minstens 3 jaar houden.

Bij private lease krijg je de subsidie per maand uitgekeerd en geldt een minimale termijn van 4 jaar.

Om het gemakkelijk te maken heeft de overheid een lijst opgesteld van alle elektrische auto’s die in 2022 voor de subsidie in aanmerking komen. Zit er iets voor jou tussen? Dan kun je vanaf maandag 3 januari 9:00 uur de subsidie aanvragen. Let op: alleen als je de koop- of leaseovereenkomst op of ná 1 januari hebt getekend, kom je in aanmerking voor de subsidie.

Meer budget in 2021, maar wacht niet te lang

Jaarlijks wordt er door de overheid geld apart gehouden om alle subsidieaanvragen te bekostigen. Is het potje leeg, dan kan er geen subsidie meer worden aangevraagd. In 2020 waren de reserves al na acht dagen leeg. In 2021 zelfs al na één dag. Om dit in 2022 te voorkomen, heeft Den Haag het budget met een factor vijf verhoogd: tot 71 miljoen euro. Voor tweedehands auto's ligt 20,4 miljoen euro klaar (plus 7 miljoen ten opzichte van 2021).

Bang om achter het net te vissen? Dan is het raadzaam om in de koop- of leaseovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen. Mocht je dan toch te laat zijn met de subsidieaanvraag, dan kun je nog van de koop of lease afzien.