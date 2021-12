Porsche-logo betekenis - Is het Porsche-paard echt gelijk aan het Ferrari-paard?

Toen Ferdinand Porsche in 1931 zijn bedrijf oprichtte, vestigde hij zich in Zuffenhausen, onder de rook van Stuttgart. Voor het logo van zijn nieuwe bedrijf zocht hij inspiratie bij het wapenschild van de stad. Stuttgart voert daarin een steigerend paard, tegen een gele achtergrond. Simpel toch?

Waarom Ferrari hetzelfde paard gebruikt als in het Porsche-logo?

Hoe het paard uit Stuttgart terechtkwam op het logo van een Italiaanse sportwagenbouwer, is een merkwaardig verhaal. De geschiedenisboeken spreken elkaar tegen over de exacte gang van zaken, maar feit is dat Ferrari zijn logo te danken heeft aan de piloot Francesco Baracca. In de Eerste Wereldoorlog waren de Duitsers en de Italianen nog niet zulke goede maatjes als in de Tweede. Piloten voerden dodelijke luchtduels uit met dubbeldekkers van hout en doek. Francesco Baracca liet zijn tegenstanders bibberen en beven. Minstens 34 Duitse vliegeniers kwamen aan hun eind door kogels uit Baracca's loop.

Het verhaal gaat dat Baracca op een dag een Duitser uit Stuttgart neerhaalde. Die had het wapen van z'n geboortestad - het steigerende paard - op z'n vliegtuig. Vervolgens bracht de Italiaan de beeltenis op z'n eigen toestel aan. Een saaiere theorie is dat Baracca gewoon van paarden hield, of dat het paard verwijst naar zijn aanvankelijke legeronderdeel, de cavalerie. Hoe dan ook bleek het paard geen garantie voor succes. Baracca overleefde de oorlog niet, hij stortte neer met zijn vliegtuig.

Het steigerende paard moest voor Ferrari een geluksbrenger zijn

In 1923 had Enzo Ferrari een ontmoeting met de ouders van Francesco Baracca. Hij had net een race gewonnen met een Alfa Romeo op het circuit van Savio, een eigen auto's had Enzo nog niet gebouwd. Francesco's moeder suggereerde om het steigerende paard als talisman op de flank van zijn auto's aan te brengen. Enzo, een bewonderaar van de vliegenier, vond het een goed idee. Hij gebruikte het paard voor het eerst in juli 1932, op het circuit van Spa. De achtergrond kleurde hij geel; de kleur van Modena, de geboortestad van Enzo.

Pas in 1947 ontwikkelde Enzo zijn eerste eigen sportwagen, de Tipo 125S. Daarop prijkte opnieuw het steigerende paard tegen de gele achtergrond. En het Porsche-logo? Dat kreeg zijn definitieve vorm in 1952. Het Stuttgarter paard wordt sindsdien omgeven door het wapen van de voormalige Duitse deelstaat Württemberg-Hohenzollern.