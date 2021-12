Prijsvergelijking: Volvo C40 Recharge vs. Polestar 2, Audi Q4 E-Tron, Tesla Model Y

Volvo C40 Recharge

Volvo houdt het simpel: de levering van de C40 Recharge begint met de Intro Edition van 57.950 euro, waar alles al op en aan zit. We leggen de lat hoog voor de andere merken, door deze luxe uitvoering als voorbeeld te pakken. We nemen alleen genoegen met adaptieve cruisecontrol, een panoramadak, een hoogwaardig audiosysteem en koplampen zo fel en geavanceerd dat je er een operatietafel mee kunt verlichten. Aangezien de Volvo C40 Recharge en zijn concurrenten trekgewichten hebben van 1200 tot 1800 kilo, is het ook handig om te weten wat een trekhaak kost. Kijk je naar de totaalprijzen, dan kom je al snel tot de conclusie dat de introductieversie van de C40 best schappelijk is geprijsd.

Volvo C40 Recharge (78 kWh, 2 motoren, 408 pk)

Intro Edition - 57.950 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard



Panoramadak - standaard

Hoogwaardig audiosysteem - standaard

Geavanceerde koplampen - standaard

Trekhaak (1800 kilo) - 1130 euro

Totaal: 59.080 euro

Duurder - Polestar 2

De Polestar 2 is de voorloper van de Volvo C40. Ook hij had bij zijn lancering in 2019 een compleet uitgeruste introductieversie. Tegenwoordig zijn er drie uitvoeringen om uit te kiezen en kleed je de auto aan met pakketten. Om precies te zijn het Pilot-pakket (1) en het Plus-pakket (2). Samen kosten ze 8 mille en dat drijft de prijs op. Dan toch maar een C40 Recharge?

Polestar 2 (78 kWh, 2 motoren, 408 pk)

Long range Dual motor - 53.900 euro

Adaptieve cruisecontrol - 3500 euro (1)



Panoramadak - 4500 euro (2)

Hoogwaardig audiosysteem - standaard in Plus-pakket (2)

Geavanceerde koplampen - standaard in Pilot-pakket (1)

Trekhaak (1500 kilo) - 1100 euro

Totaal: 63.000 euro

Duurder - Audi Q4 Sportback E-Tron

De Volvo C40 heeft een elektrisch aandrijflijn van 408 pk en die van de Audi Q4 Sportback E-Tron gaat maar tot 299 pk. Een kleine flater voor een merk met zo´n sportieve geschiedenis. De prijs is wel typisch Audi: hoog. Bovenop de stevige basisprijs komen nog een paar fikse optieprijzen en dan hebben we het plotseling over een auto van 70 mille.



Audi Q4 Sportback E-Tron (77 kWh, 2 motoren, 299 pk)

Q4 50 Advanced Edition - 66.725 euro

Adaptieve cruisecontrol - 1194 euro



Panoramadak - niet leverbaar

Hoogwaardig audiosysteem - 845 euro

Geavanceerde koplampen - standaard

Trekhaak (1200 kilo) - 1769 euro

Totaal: 70.533 euro

Duurder - Tesla Model Y

De Tesla Model Y voldoet aan het signalement van een elektrische suv met coupé-trekjes én hij staat in onze top 10 van belangrijkste nieuwe modellen. De basisprijs van 64.000 euro is aan de hoge kant, maar dan krijg je ook een compleet uitgeruste auto. Tesla vermeldt niet hoeveel een trekhaak kost, maar het was lange tijd 1050 euro dus daar rekenen we mee.

Tesla Model Y (75 kWh, 2 motoren, 351 pk)

Long Range - 64.000 euro

Adaptieve cruise control - standaard

Panoramadak - standaard

Hoogwaardig audiosysteem - standaard

Geavanceerde koplampen - standaard

Trekhaak (1600 kilo) - 1050 euro

Totaal: 65.050 euro