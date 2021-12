Top en flop: Het goede en slechte nieuws van week 48

+ Top - Klaar voor Sinterklaas-avond: de elektrische Tesla Cyberquad voor kinderen



Het is 3 december, dus als je wilt, kun je nog snel je verlanglijstje aanpassen en naar Sinterklaas sturen. Want Tesla heeft gisteren zijn Cyberquad voor kinderen gepresenteerd. Het is een verkleinde versie van de echte Tesla Cyberquad, met een topsnelheid van 16 km/h en een actieradius van 24 kilometer.



+ Top - Polestar 2-rijders, hier staat jullie volgende auto: de Polestar 3



Nou ja, de Polestar 3 is natuurlijk niet alleen bedoeld voor Polestar 2-rijders ... Met de aankomende stekker-suv hoopt het Zweedse elektromerk vooral ook nieuwe klanten te trekken. En dat doet de auto met een duidelijker Polestar-gezicht.



+ Top - De Toyota Corolla Cross is bij voorbaat een verkooptopper



Plak je meest succesvolle naam op een auto uit het populairste segment en wacht achteroverleunend hoe de euro’s binnenstromen. Dat moet de gedachte zijn geweest achter de Toyota Corolla Cross. De compacte suv vormt de iets saaiere tweelingbroer van de Toyota C-HR, met meer nadruk op comfort en functionaliteit.

- Flop - Dit is waarom je in de grote stad straks nog maar 30 km/h mag

Heb je al moeite om je in de stad aan de limiet van 50 km/h te houden, dan gaan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht het je nog lastiger maken. De vier grote steden willen zo snel mogelijk toe naar een maximumsnelheid van slechts 30 km/h.



- Flop - De BMW Concept XM is een vleesgeworden stereotype: dat van de aso-suv



Je dacht dat de BMW-nieren niet nóg groter konden worden? 'Hold my beer', zeggen de designers in München dan. Want kijk toch eens naar deze BMW Concept XM. Dat is toch gewoon het stereotype van een aso-suv?



- Flop - Vrachtwagenchauffeurs: 'Hou op met zomaar te remmen vóór ons!'



Weet je wat een brake check is? Dat is als je voor iemand gaat rijden en dan met opzet even hard op de rem trapt. Het is een erg gevaarlijke vorm van verkeersagressie, helemaal als je het bij een vrachtwagen doet. En het gebeurt kennelijk nogal eens. Want bijna 90 procent van de Nederlandse chauffeurs krijgt van automobilisten weleens een brake check.