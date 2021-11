Zakelijke rijders, hier is jullie volgende leaseauto: de elektrische Volkswagen Aero B

Duurt nog even voordat de Volkswagen Aero B op de markt komt, overigens. De productie ervan start pas in 2023. Wat de definitieve naam van de Aero B wordt, is nog niet bekend. Wel weten we dat hij er als sedan en als stationwagon komt, met een elektrische actieradius van maximaal 700 kilometer.

Elektrisch Volkswagen Passat met Phaeton-binnenruimte

Een voorproefje van de Aero B kregen we al in maart 2018, toen Volkswagen het ID. Vizzion-studiemodel voorstelde. Eind 2019 volgde daar de stationwagonvariant van: de ID. Space Vizzion. Beide vallen qua afmetingen in de Passat-categorie, maar bieden door hun compacte elektrische aandrijflijn meer ruimte in het interieur dan de oude Volkswagen Phaeton.

Volkswagen Aero B staat op zelfde platform als ID.3 en ID.4

En datzelfde gaat ook gelden voor de Aero B. Het model staat op het MEB-platform van de ID.3, ID.4 en ID.5, wat betekent dat hij standaard achterwielaandrijving heeft en ook met 4WD leverbaar wordt. De grootste accu die Volkswagen in de Aero B stopt, is 83 kWh groot. Ter vergelijking: in de huidige ID.-modellen is 77 kWh het maximum.

Snelladen kan de Aero B met maximaal 200 kW

Vooruitstrevend op het gebied van snelladen wordt de Aero B naar verluidt niet. Aan de juiste laadpaal haalt hij een laadsnelheid van maximaal 200 kW. Dat is veel beter dan de ID.3, ID.4 en ID.5 - die het bij 125 kW voor gezien houden - maar minder goed dan de Hyundai Ioniq 5 (220 kW), Kia EV6 (240 kW), Tesla Model 3 / Y (250 kW) en Audi E-Tron GT / Porsche Taycan (270 kW).