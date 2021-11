Zakelijke rijders zijn boos! Grijpen naast 12 procent bijtelling door wereldwijd chiptekort

Voor mensen zoals wij - eenvoudige stervelingen zonder bijtellingsvriendelijke leaseauto - is het soms moeilijk om begrip op te brengen voor elektrische leaserijders. Zij kunnen immers wél al jaren profiteren van stimuleringsmaatregelen! En wij krijgen van de overheid slechts een zoethoudertje toegeworpen, in de vorm van 4000 euro subsidie uit een potje dat al na een of twee dagen leeg is. Maar goed, laten we empathisch luisteren naar wat het probleem precies is ...

Lage bijtelling nu op 12 procent over eerste 40.000 euro

De lage bijtelling voor elektrische auto's ligt dit jaar op 12 procent over de eerste 40.000 euro van de aanschafprijs. Volgend jaar gaat het percentage omhoog naar 16 procent en het maximumbedrag omlaag naar 35.000 euro. Er is leaserijders dus alles aan gelegen om hun stekkermodellen nog vóór 31 december binnen te hebben, anders moeten ze meer bijtelling gaan betalen.

Elektrische auto's uitgesteld naar 2022 door chiptekort

En daar ligt het probleem. Door het wereldwijde chiptekort hebben autofabrikanten moeite om op tijd te leveren en dus worden veel bestellingen doorgeschoven naar 2022. Wie nu een elektrische auto bestelt, kan kiezen uit een beperkte voorraad of moet rekeninghouden met een levertijd die soms oploopt tot 18 maanden. Volgens de Vereniging Zakelijke Rijders krijgen veel leaserijders daardoor te maken met een hogere bijtelling dan waarvoor zij hebben gekozen.

'Laat de besteldatum leidend zijn voor de lage bijtelling'

De organisatie vraagt de overheid daarom de regels te veranderen. Laat niet de datum van kentekenregistratie leidend zijn voor de lage bijtelling, maar de datum van bestelling. 'Denk toch aan het milieu, het klimaatakkoord, de CO2-reductie en de stimulering van elektrische auto's!', is de strekking van het begeleidende persbericht. Terwijl voor de gemiddelde zakelijke rijder natuurlijk vooral het bijtellingsvoordeel belangrijk is. Laten we daar wel eerlijk over zijn.