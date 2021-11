Tesla Model S rijden voor de helft? Misschien is de Xpeng P7 iets voor je

Hoeveel Chinese automerken hebben we inmiddels in Nederland? MG is de bekendste, en de meest succesvolle. Verder zijn er nog Aiways, JAC, Lynk & Co en Seres. Polestar vinden we meer een Zweeds merk, ook al is moederbedrijf Volvo in Chinese handen. Xpeng komt er 2022 bij, in eerste instantie alleen met de grote elektro-sedan Xpeng P7.

Elektrische Xpeng P7 met tot wel 430 pk

In China is de Tesla Model S-achtige auto (het design op de flanken vertoont overeenkomsten) sinds juni 2020 op de markt. Er zijn twee uitvoeringen. De eerste heeft een elektromotor op de achteras en 267 pk. De tweede is vierwielaangedreven en schopt het tot 430 pk. Op de Nederlandse website van Xpeng heten ze Super Lange Afstand RWD en 4WD Hoge Prestaties. Catchy!

Tesla Model S-achtige voor 52720 euro

Over de prijs van de P7 heeft Xpeng nog niks losgelaten, maar als we het kenteken van de auto op de foto's bij de RDW opzoeken, zien we dat het om de 4WD-versie gaat met een catalogusprijs van 52.720 euro. De uitvoering heeft een actieradius van maximaal 470 kilometer en sprint in 4,5 seconden naar 100 km/h. De versie met achterwielaandrijving komt iets verder (530 kilometer), maar is ook 'langzamer' (0-100 km/h in 6,9 seconden).



Xpeng werd pas in 2014 opgericht

Xpeng is in 2014 opgericht. Het eerste productiemodel van het merk is een suv: de in 2018 geïntroduceerde G3. Bijzonder is dat Xpeng de hierboven genoemde P7 dit jaar aanvulde met de P5. Die sedan is nauwelijks kleiner dan de P7 en heeft een bereik van maximaal 600 kilometer. De Xpeng P5 is de eerste productieauto ter wereld met lidar-scanners voor zijn semi-autonome rijassistenten. Lidar bouwt een beeld van de omgeving op door laserstralen uit te sturen en weer op te vangen.