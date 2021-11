Van de nieuwe Porsche Cayman GT4 RS worden je lachspieren doodmoe

In een tijd van turbo's en hybridetechniek is het een verademing om een natuurlijk ademende motor onder je rechtervoet te hebben. De reactiesnelheid op input via het gaspedaal is zoveel directer en sneller! De Porsche 718 Cayman GT4 heeft een 4,0-liter blok dat meteen in de toeren klimt als je dat van hem vraagt. Hij haalt niet de grote hoogten van de Porsche 911 GT3-motor - bij 8000 tpm is het gedaan met de pret - maar het blijft verslavend om het vermogen van 420 pk eruit te moeten wringen.

Porsche 718 Cayman GT4 RS met 911 GT3-motor

De Porsche 718 Cayman GT4 RS heeft wél het torenhoge toerenplafond van de 911 GT3. De 500 pk sterke krachtbron van de nieuwste Cayman-variant draait door tot liefst 9000 tpm, waarbij hemel en aarde lijken te vergaan in een kakofonie van zes snerpende cilinders. Het maximumkoppel van de RS is ten opzichte van de GT4 met 20 kW gestegen naar 450 Nm. Opvallend detail: de RS heeft geen achterste zijruitjes meer, maar op die plek extra luchtinlaten voor de motor. En dat zal lekker klinken!

Alleen leverbaar met PDK-transmissie met dubbele koppeling

Porsche levert de Cayman GT4 RS alleen met een PDK-transmissie met dubbele koppeling (de GT4 is ook te bestellen met handbak). In vergelijking met een GT4 met PDK accelereert de RS een halve seconde sneller naar 100 km/h. Al na 3,4 tellen is het klusje geklaard. Porsche past uiteraard geen begrenzer toe. De GT4 RS krijgt de vrije loop en stopt pas bij 315 km/h met versnellen. Precies 13 km/h eerder is de GT4 buiten adem.

Spullen opbergen in het interieur? Daar zijn netjes voor

Dankzij kwistig gebruik van met koolstofvezel versterkte kunststoffen is de Cayman GT4 RS 35 kilo lichter dan de GT4 (1415 kg tegenover 1450 kg). Verder heeft Porsche lichtgewicht tapijt toegepast en nog meer geluidsisolatie weggelaten. De achterruit is gemaakt van lichtgewicht glas. Opbergvakken in het interieur zijn er niet. Je stopt je spullen maar gewoon in de netten die er zijn opgehangen.

Andere achtervleugel, 25 procent meer downforce

Je kunt de GT4 RS herkennen aan zijn achtervleugel. Die wordt niet van onderen ondersteund, maar is opgehangen aan twee zwanenhals-achtige steunen. Samen met andere aerodynamische verbeteringen en een 3 centimeter lagere rijhoogte, zorgt de spoiler voor 25 procent meer downforce dan de 'gewone' GT4 kan genereren. Bestel je de RS met Weissach-pakket, dan krijg je een titanium uitlaatsysteem en rolkooi, en nóg meer koolstofvezel op de carrosserie.



Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport voor op het circuit

De prijs van de Porsche 718 Cayman GT4 RS is nog bekend. Voor de GT4 vraagt het merk in Nederland een prijs van minimaal 154.100 euro. Geïnteresseerden - die vast niet om de prijs geven - kunnen de RS nu al bestellen. De eerste leveringen starten in maart. Wil je de RS in een race-uitvoering? Dat kan ook. Tegelijk met de GT4 RS introduceert Porsche de GT4 RS Clubsport, die als racer kan worden ingezet in diverse wereldwijde raceseries.