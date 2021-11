De nieuwe Porsche Taycan GTS heeft de langste ... actieradius

Die laatste versie is nieuw, overigens. En dat betekent dat de Porsche Taycan vanaf januari in drie smaken te krijgen is: als sedan, als Sport Turismo (vooralsnog alleen als GTS, later ook in andere motoriseringen) en als Cross Turismo. Het verschil tussen die laatste twee is vrij minimaal. Je moet de Cross Turismo zien als 'opgeruigde' versie van de Sport Turismo. Hij staat als de Volvo V60 Cross Country tot de Volvo V60; iets hoger op de wielen en met wat grijs 'offroad'-plastic op de carrosserie.

Porsche Taycan GTS in 3,7 tellen naar 100 km/h

De Taycan Sport Turismo heeft 4,5 centimeter meer hoofdruimte achterin dan de 'gewone' Taycan en kan maximaal 1200 liter aan bagage verstouwen. Die bagage moet je alleen wel goed vastklemmen als je de weg op gaat, want in GTS-trim gaat de pakezel-Porsche in 3,7 seconden naar 100 km/h. Naar klassieck Duitsch gebruick is de topsnelheid van de Porsche Taycan GTS begrensd op precies 250 km/h. Zijn actieradius komt net boven de 500 kilometer uit (de andere Taycans halen max 460).

Precies tussen Taycan 4S en Turbo in

De Taycan GTS past met zijn 598 pk precies tussen de Taycan 4S (530 pk) en Turbo (680 pk) in. Hij heeft standaard adaptieve luchtvering en kan optioneel worden uitgerust met vierwielbesturing, waarbij de achteras mee- of tegenstuurt, afhankelijk van de situatie. Volgens Porsche is het elektrische geluid van de GTS aangepast, zodat hij sportiever klinkt dan de andere modellen. Wat dat ook moge betekenen ...



Panoramadak dat in negen delen verduistert

Kenmerkend voor alle Porsches met GTS-badge op de kont, zijn de zwarte of donkere exterieurdetails, zoals de spoilerlip, de raamlijsten en de pootjes van de buitenspiegels. Standaard is het interieur van de Taycan GTS afgewerkt met donker geborsteld aluminium. Nieuw is het zogeheten Sunshine Control-panoramadak, dat in negen delen kan worden verduisterd. De Taycan GTS is vanaf januari in Nederland te krijgen en kost dan 136.300 euro voor de sedan en 137.300 euro voor de Sport Turismo.