Klimaatconferentie Glasgow - Polestar hekelt lakse houding andere autofabrikanten

De Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans is een niet-bindende verklaring. Erin staat dat autofabrikanten beloven om binnen nu en 2040 volledig over te stappen op elektrische auto's (binnen nu en 2035 op de belangrijkste markten). Zes concerns hebben hun handtekening eronder gezet: Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes en Volvo (waar Polestar onder valt). De rest weigert.

Polestar-directeur boos over trage actie autofabrikanten

"Autofabrikanten hebben het nog steeds over de verkoop van benzine- en dieselauto's tot en met 2040", zegt Polestar-baas Thomas Ingenlath. "Gezien de levensduur van een auto, rijden die in de tweede helft van deze eeuw ook nog rond. [Die fabrikanten] vertragen een van de krachtigste milieubeschermingsoplossingen die we tot onze beschikking hebben."

'De ontwikkeling van brandstofauto's moet stoppen'

Ingenlath begrijpt dat de overgang naar elektrische aandrijving complex en duur is. En hij is blij dat zoveel autofabrikanten zich op de ontwikkeling van EV's hebben gestort. Waar hij het echter fundamenteel mee oneens is, is de blijvende focus op brandstofmodellen. "Stel dat je dit moet uitleggen aan een kind: dat er over dertig jaar nog steeds auto's zijn die giftige gassen produceren, waardoor de lucht schadelijk wordt om in te ademen."



'Elektrische auto's zijn pas het begin', vindt Polestar

"Het bouwen van elektrische auto's is niet het eindpunt, maar slechts het begin", vindt Ingenlath. "We moeten net zo veel moeite doen om de leveringsketen op te schonen en recycling te maximaliseren. [...] Schoon betekent schoon van start tot finish. Polestar is niet perfect, maar we werken eraan om beter te worden." Polestar publiceert als enige fabrikant de volledige CO2-voetafdruk van zijn auto's. Het bedrijf werkt nu aan een volledig CO2-neutraal model.