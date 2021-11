Hyundai voelt zich nostalgisch, propt elektrische aandrijving in oude Grandeur

Hyundai viert de vijfendertigste verjaardag van de Grandeur met deze elektrische variant. Over de aandrijflijn vertelt het merk verder niks, maar we gaan ervan uit dat er Kona Electric- of Ioniq 5-techniek onder de klassieke kap ligt. Van de buitenkant is de Hyundai Grandeur Heritage onder meer te herkennen aan zijn nieuwe grille, zijn fraaie wielen, en zijn gepixelde koplampen en achterlichten.

Hyundai Grandeur Heritage met retrofuturistisch interieur

Het interieur van de Grandeur Heritage is retrofuturistisch aangekleed, met een langwerpig display - dat als digitale cockpit en infotainmentscherm dienst doet - en een digitale middenconsole. De bekleding van de stoelen doet veloursachtig aan en is 80s-bruin. Prachtig is ook de bronskleurige plafondverlichting achterin, die door gebruik van spiegels tot in de verre hoogte lijkt door te lopen.