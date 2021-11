Per direct kunnen ook niet-Tesla-rijders met hun elektrische auto terecht bij Tesla Supercharger-laadstations. Nog niet op alle locaties - er zijn in Nederland nu vijfendertig - want Tesla begint met een proef bij deze tien plaatsen:

Apeldoorn Oost

Breukelen

Duiven

Eemnes

Hengelo

Meerkerk

Naarden

Sassenheim

Tilburg

Zwolle

Alleen auto's met CSS-stekker kunnen terecht bij Tesla

Om met een elektrische auto van een ander merk bij een Tesla Supercharger te kunnen laden, moet je de Tesla-app downloaden. Daarin is nu een speciale functie ingebouwd voor niet-Tesla's. Let wel: alleen EV's met een CSS-aansluiting kun je aansluiten op een Tesla Supercharger. Een Nissan Leaf heeft bijvoorbeeld een CHAdeMO-stekker, die niet door Tesla wordt ondersteund.

Tesla Supercharger is duurder voor niet-Tesla-rijders

Verder betaalt een niet-Tesla-rijder meer voor het laden bij een Tesla Supercharger dan een Tesla-rijder. Die laatste is tussen de 0,25 en 0,30 euro per kWh kwijt. Dat is flink lager dan de 0,57 - 0,62 kWh voor alle anderen. Ter vergelijking: bij Fastned betaal je 0,59 euro per kWh.