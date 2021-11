Autoverkopen 2021 - Een kwart minder nieuwe auto's in oktober!

Tot en met 31 oktober 2021 zijn er in Nederland precies 260.062 nieuwe auto's geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van de Rai Vereniging, Bovag en databureau RDC. Dat is 7,1 procent minder dan in de eerste tien maanden van 2020, toen er 279.992 exemplaren in het kentekenregister werden bijgeschreven. Door de wereldwijde corona-uitbraak was 2020 een barslecht jaar voor de autoverkopen. Zoals het er nu naar uitziet, wordt 2021 nog rampzaliger.

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog steeds voelbaar in de auto-industrie. Veel ingrijpender is inmiddels het tekort aan halfgeleiders. Veel autofabrikanten hebben dit jaar te kampen met leveringsproblemen. Ze kunnen niet de gebruikelijke productie draaien, omdat ze niet genoeg chips aangeleverd krijgen. Meerdere fabrikanten hebben de assemblagelijnen zelfs tijdelijk stil moeten leggen.

Autoverkopen 2021 - Meest geregistreerde merken in oktober

Kia - 2439 auto's (10,1 procent marktaandeel) Volkswagen - 2325 (9,6 procent) Peugeot - 1698 (7,0 procent) Toyota - 1547 (6,4 procent) Ford - 1529 (6,3 procent)

Autoverkopen 2021 - Meest geregistreerde modellen in oktober