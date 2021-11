Nederlanders moeten niets hebben van autodelen: gebruik deelauto is laag en blijft laag

Uit cijfers van het kennisplatform Crow blijkt dat ongeveer 971.000 Nederlanders staan ingeschreven bij een autodeelservice. Maar net als bij sportscholen zijn veel van die abonnementen slapend. Zo'n 80 procent van de 'autodelers' gebruikt nooit een deelauto. Uit onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit blijkt namelijk dat in de afgelopen drie jaar slechts 200.000 mensen ten minste één keer een deelauto gebruikt. Dat komt neer op 2 procent van de Nederlanders met een rijbewijs.

Meeste deelauto's tussen particulieren gedeeld

Er zijn nu 87.825 deelauto's, waarvan ongeveer 13 procent elektrisch is. Ter vergelijking: er rijden in totaal 8,8 miljoen auto's rond in Nederland. De meeste deelauto's worden tussen particulieren gedeeld, bijvoorbeeld via een platform als Snappcar. Deelauto's van bedrijven, zoals Greenwheels of Car2Go, zijn veruit in de minderheid, met slechts 18.000 stuks.

Autodelen weinig populair vanwege kosten

In de afgelopen maanden gaat de verkoop van tweedehands auto's van record naar record. Mensen zijn meer dan ooit op zoek naar individueel vervoer, helemaal na de coronacrisis. Het gebrek aan belangstelling voor deelauto's is deels te verklaren door de prijs, zo meldt het AD. Bij Greenwheels ben je voor een dag ongeveer 100 euro kwijt. Al zijn de directe en indirecte kosten voor het hebben van een eigen auto natuurlijk ook ontzettend hoog.