Mega-order voor Tesla! Autoverhuurder Hertz bestelt 100.000 elektrische auto's

Hertz ging in mei 2020 failliet als gevolg van de wereldwijde coronacrisis en maakte pas vier maanden geleden een doorstart. Een van de eerste stappen die het bedrijf neemt, is het elektrificeren van zijn verhuurvloot. De aankoop van 100.000 Tesla's is de grootste elektrische auto-order ooit geplaatst. Tesla levert de auto's - vooral Model 3's - in de komende veertien maanden uit. De eerste exemplaren zijn vanaf november bij Hertz te huren in Noord-Amerika en Europa.

Hertz vervangt op termijn zijn volledige verhuurvloot

De overeenkomst tussen Hertz en Tesla is nog niet officieel bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg baseert zich op bronnen met kennis van de deal. Hertz heeft een wereldwijde vloot van 500.000 auto's, die op termijn allemaal vervangen worden door elektrische modellen. Hertz-klanten kunnen straks gebruikmaken van het Tesla Supercharger-netwerk, maar ook van de laadinfrastructuur die Hertz zelf gaat opzetten.

Hertz maait het gras voor de voeten van de concurrentie weg

Opvallend is dat Hertz nauwelijks of geen korting ontvangt van Tesla en gewoon de volle mep betaalt voor de 100.000 Tesla's. De order beslaat ongeveer een vijfde van de jaarproductie van Tesla, waarmee Hertz ook meteen het gras voor de voeten van de concurrentie wegmaait. Tesla heeft de komende tijd immers niet de capaciteit om ook auto's te maken voor Avis, Europcar en Sixt.