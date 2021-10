Knoppen? Weg ermee! 4 functies van de Tesla Model Y die je bedient met het touchscreen

Als je zelf in een gewone auto rijdt, is de bediening van een Tesla Model Y even wennen. Alsof je in de keuken van een ander een bord en bestek zoekt. Je weet dat ze het hebben, dus begin je op goed geluk kastdeuren en lades te openen. In de Model Y ga je vanzelf in het menu neuzen, want hij heeft bijna geen fysieke knoppen.

1. Dashboardkastje

Tesla ging met het weghalen van knoppen absoluut verder dan handig is, maar het went. Je opent het dashboardkastje met een prominente knop in het menu. Want stel je toch eens voor dat er een echte hendel op de klep zou zitten ...

2. Ruitenwissers

De veiligheid van de inzittenden doet Tesla soms besluiten om een functie toch maar een knop te geven. Zo kun je de ruitenwissers inschakelen door op de hendel van de knipperlichten te drukken. Maar wil je het interval instellen, dan moet je het touchscreen gebruiken.

3. Climate control

In steeds meer auto's regel je de temperatuur met knoppen op het touchscreen. Tesla gaat 23 stappen verder en laat je de luchtstroom aanpassen door met je vinger over de luchtstroom te swipen. Zo stuur je de warme wind van links naar rechts of van hoog naar laag. Stiekem werkt dat best goed.

4. Frunk en laadklep

'Frunk' is een dom woord, maar Tesla noemt het opbergvak in de neus van de Model Y de 'voorbak' en dat klinkt als een onaardige beschrijving van iemand met een grote kin. Hoe dan ook: druk met je vinger op de voorbak, de achterbak of de bliksemschicht van de laadpoort en de bijbehorende klep gaat open.

In Auto Review 12 verschijnt een uitgebreid EV-dossier van de Tesla Model Y.

