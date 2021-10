Onderzoek - Nieuwe auto's hebben steeds meer technologie ... die jullie nooit gebruiken

Uit het Tech Experience Index-onderzoek van J.D. Power blijkt dat veel technologie in nieuwe auto's door gebruikers genegeerd wordt. Ruim de helft van de ondervraagde autobezitters zegt een derde van alle geavanceerde systemen nooit te gebruiken. Ze zien het nut er niet van in, is het antwoord op de waarom-vraag.

Apps en nieuwe opties digitaal kopen, dat doen autobezitters niet

De koploper wat nutteloosheid betreft is de digitale shop die veel nieuwe auto's hebben. Daarin kun je bijvoorbeeld apps kopen of nieuwe opties. Meer dan 60 procent gebruikt de functie nooit. Gesture control is eveneens weinig geliefd. Dat laat je diverse functies aansturen - zoals het volume van de geluidsinstallatie - met handgebaren in de lucht.

Nuttige technologie vinden jullie camera's en one-pedal driving

Andere technologie is juist weer heel populair. Moderne autokopers kunnen niet meer zonder de beelden van de 360 graden-camera of achteruitrijcamera. Ook het one-pedal driving van elektrische auto's wordt als ontzettend handig gezien. Daarmee hoef je veel minder te remmen, omdat de auto zelf al afremt zodra je je voet van het stroompedaal haalt.