Autoverkopen 2021 - Wat zijn eigenlijk de populairste automerken in België?

Met driekwart jaar achter de rug, zijn er in België 287.013 nieuwe auto's verkocht, terwijl we in Nederland bleven steken op 211.460 stuks. Voor beide landen betekent dit een daling ten opzichte van 2020, van ongeveer 3,5 procent. Wat de percentuele daling betreft komen de Nederlandse en Belgische markt dus sterk overeen, maar verder zien we vooral verschillen.

Het grootste merk bij onze zuiderburen is bijvoorbeeld BMW, met een marktaandeel van ruim 10 procent. Nederlanders rijden vooral met nieuwe Kia's de showroom uit (12 procent). De gemiddelde Belg snapt daar waarschijnlijk niets van. In België komt het Koreaanse merk niet verder dan een vijftiende plek. Over de nummer twee zijn noord en zuid het eens: in beide gevallen is dat Volkswagen. Verder valt op dat de Belgische nummers 4 (Audi), 5 (Mercedes) en 7 (Citroën) bij ons niet eens in de top tien staan. Het omgekeerde geldt voor Toyota. Bij ons goed voor een podiumplaats, in België staan de Japanners op plek 12.

Veel meer dure auto's verkocht in België

Dat de Belgische belasting minder op grote, zware en snelle auto's drukt dan de Nederlandse, zien we terug in de verkoopcijfers van een merk als Land Rover. Dat verkocht aan de zuidkant van Hazeldonk tot dusver 2778 auto's, goed voor een marktaandeel van bijna 1 procent. In Nederland staat de teller in 2021 voorlopig op 988 stuks, oftewel 0,47 procent van de markt. Voor Jeep zijn de verschillen nog groter en staat het 2227 - 781 voor België. Maar het zijn vooral de Nederlandse Jaguar-dealers die scheel van jaloezie kijken naar de resultaten die de 'verdelers' aan de overkant van de zuidgrens boeken. Tegenover de armzalige 175 nieuwe Nederlandse Jaguars in 2021, staan 1663 Belgische exemplaren.

Een duur merk dat het in ons land opmerkelijk goed doet, is Porsche. Na 1380 verkochte auto's wapperen de vlaggen bij de importeur fier in top. In België lachen ze erom: daar brachten ze 1991 nieuwe Porsches aan de man. Tja, dat krijg je als de prijzen algauw 30 mille lager liggen.

Belgen zijn dol op Dacia en DS

Een Frans merk dat het bij onze zuiderburen veel beter doet dan bij ons, is DS. In België verkocht het 1255 nieuwe auto's, in Nederland gingen er maar 227 over de dealerdrempels.

Onlangs werd bekend dat de Dacia Sandero in juli de bestverkochte auto van Europa was. Ook in België gingen ze als warme Luikse wafels over de toonbank. In totaal kochten onze zuiderburen dit jaar bijna vijf keer zoveel Dacia's als wij (10.099 vs. 2050).

Dieselauto's hebben in België nog een marktaandeel van zo'n 25 procent, tegenover 8 procent in Nederland. Het marktaandeel van 'elektrieke wagens' bedraagt in België slechts zo'n 4 procent (NL: 15,2 procent), maar inmiddels lijken de Belgen ook de weg naar de EV te hebben gevonden. In het elektrische segment gaat Tesla bij de zuiderburen aan kop met 1776 auto's (NL: 1169), maar de Volkswagens ID.3 en ID.4 zijn met een stevige inhaalrace bezig.



Top 10 autoverkopen België (januari - augustus)

BMW - 29.639 Volkswagen - 26.454 Peugeot - 21.479 Audi - 21.288 Mercedes - 20.135 Renault - 14.077 Citroën - 13.920 Opel - 13.513 Skoda - 12.725 Ford - 12.075

Bron: Febiac

Top 10 autoverkopen Nederland (januari - augustus)

Kia - 19.615 Volkswagen - 19.467 Toyota - 15.382 Skoda - 14.254 Peugeot - 13.899 BMW - 13.232 Ford - 11.946 Volvo - 10.985 Opel - 10.346 Renault - 10.274

Bron: RAI/BOVAG