Je hebt flitspalen en je hebt top-flitspalen! Ben jij ook weleens gesnapt door een van deze?

Het Ministerie van Justitie heeft een overzicht bekendgemaakt van het aantal uitgeschreven boetes per flitspaal in de periode mei tot en met augustus. Eén locatie springt er bovenuit: de Goudse Poort in Gouda. Het is een weg waar je 50 km/h mag, die met twee banen aan elke kant ván en naar de A12 leidt. De flitspaal richting de snelweg staat bovenaan de top tien, met 17.645 boetes in vier maanden. De camera die de andere kant op flitst - naar het centrum van Gouda - bezet plek vijf, met 11.645 boetes.

Bijna 300.000 minder boetes uitgedeeld dan in 2020

Het totale aantal boetes over heel Nederland kwam van mei tot en met augustus uit op net geen 3 miljoen. Dat is bijna 300.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, wat volgens het Ministerie te maken heeft met de toen geldende coronaregels. Ruim 2,5 miljoen boetes waren voor te hard rijden. De politie verrichte 155.481 staandehoudingen. Iets meer dan 2,8 miljoen boetes waren het gevolg van digitale handhaving via flitspalen, mobiele radarinstallaties en trajectcontroles.

Top 10 flitspalen (mei - augustus 2021)