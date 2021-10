Bijna 80 procent van de nieuwe auto's in Noorwegen is volledig elektrisch!

Afgelopen maand werden er 17.992 nieuwe auto's verkocht in Noorwegen. Precies 13.941 daarvan waren volledig elektrisch (77,5 procent), wat een toename is van bijna 50 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2020. Daarbovenop kochten de Noren ook nog eens 2508 plug-in hybrides, wat het totale marktaandeel van auto's met een stekker op 91,5 procent brengt.

Tesla Model Y en Model 3 eenzaam bovenaan

Veruit de bestverkochte nieuwe auto's zijn de kersverse Tesla Model Y (3564 exemplaren) en de Tesla Model 3 (2218). Ze staan op grote afstand van de nummer drie: de Skoda Enyaq iV (787 stuks). In de verkoop-top tien staat één niet-elektrische auto: de Toyota RAV4 op plaats vier (702 stuks).

Top 10 - bestverkochte auto's in Noorwegen in september

Tesla Model Y - 3564 Tesla Model 3 - 2218 Skoda Enyaq iV - 787 Toyota RAV4 - 702 Audi E-Tron - 672 Volkswagen ID.4 - 659 Hyundai Ioniq 5 - 652 Ford Mustang Mach-E - 600 Volkswagen ID.3 - 456 Nissan Leaf - 410

In april 2022 al op marktaandeel 100 procent?

Noorwegen wil al in 2025 af van de verkoop van nieuwe brandstofauto's. Uit een analyse van de Noorse automobielvereniging blijkt echter dat het marktaandeel van benzine- en dieselmodellen zo hard achteruit gaat, dat de laatste naar verwachting in het voorjaar van 2022 zal worden verkocht. Dat lijkt ons echter erg optimistisch, zeker omdat er nog niet in alle segmenten volledig elektrische auto's zijn.

Belastingvoordelen en andere incentives

De enthousiaste acceptatie van EV's in Noorwegen komt niet uit de lucht vallen. De Noorse overheid stimuleert elektrisch rijden met flinke belastingvoordelen en andere incentives. Bovendien zorgt het steeds hogere marktaandeel ervoor dat steeds minder mensen voor een brandstofauto willen gaan, die ze over een paar jaar misschien aan de straatstenen niet kwijtraken.