Van flesopener tot steeksleutel - hier komt het Dacia-logo vandaan

Koude Oorlog of niet, na de Tweede Wereldoorlog schromen sommige West-Europese automerken niet om productielicenties te verlenen aan fabrikanten achter het IJzeren Gordijn. Vooral Fiat is actief op dit gebied, waarvan de Lada's op basis van de Fiat 124 de duidelijkste voorbeelden zijn. Daarnaast sluiten de Italianen overeenkomsten in Polen (FSO) en voormalig Joegoslavië (Zastava).

Renault op zijn beurt, tekent een contract met het Roemeense staatsbedrijf Uzina de Autoturisme Piteşti (Autofabriek Piteşti). Dat bouwt korte tijd de Renault 8, en algauw mogen de Roemenen voor de lokale markt tevens de destijds kakelverse R12 produceren: de Dacia 1300. Op de neus prijkt uiteraard niet het Renault-wybertje. Ervoor in de plaats heeft de Dacia een wapenschild met een moeilijk kijkende adelaar op een bergtop. Daarboven zweeft de afkorting van de fabrieksnaam. De auto komt ook op de Nederlandse en Belgische markt, maar zonder veel succes.

De Dacia Logan boekt ook in West-Europa successen

Na diverse facelifts evolueert de Dacia 1300 tot de iets strakker gelijnde 1310. Het logo ondergaat een soortgelijke behandeling en wordt van zijn kleuren ontdaan. Na de hardhandige afzetting van de Roemeense dictator Nicolae Ceauşescu, krijgt de bejaarde Dacia 1310 gezelschap van de 1325 Liberta (Vrijheid). Het postcommunistische model maakt nog gebruik van de oude R12-techniek, verstopt onder een nieuwe hatchbackcarrosserie. Later volgen nog de Nova, de SuperNova en de Solenza, maar die komen niet of nauwelijks over de landsgrenzen. In de tussentijd wordt het logo eveneens gemoderniseerd. De adelaar en de oude fabrieksnaam ruimen het veld en tegen een zwarte achtergrond staat nu alleen nog de merknaam. Aan de vorm van het wapenschild is niet getornd en ook bij de update van 1997 blijft het intact.



In 2003 markeert het nieuwe merkembleem de ommekeer die de introductie van de Logan teweegbrengt. Het sobere sedannetje oogt redelijk modern en maakt gebruik van vrij actuele Renault-techniek. In de grille draagt-ie een blauw logo met een ruitjespatroon en de merknaam heeft een eigentijdser lettertype gekregen. Na de komst van de superruime MCV-versie boekt de Logan ook in West-Europa de nodige successen, en Dacia ziet mogelijkheden voor een tweede model.

De 'flessenopener' maakt plaats voor de 'steeksleutel'

De introductie van de compacte Sandero is in 2008 een mooie reden om een biertje open te trekken. Dat zien we terug in het nieuwe merklogo, dat verdacht veel op een flessenopener lijkt. Dacia blijft maar groeien, vooral na de komst van de stoere Duster in 2010. En wanneer de Roemenen ook moderne turbomotoren van Renault gaan toepassen, neemt het aantal 'Daciasten' verder toe.

Na een beperkte tussentijdse update in 2015 blijft de 'flessenopener' de Dacia-neuzen sieren, tot eerder dit jaar. We hebben de ongekend fris ogende, nieuwe Sandero en Duster nog maar nauwelijks begroet of Dacia komt met een compleet nieuw merkembleem. Niks mis mee, alleen jammer dat Dacia tegelijkertijd zijn no-nonsense-imago lijkt af te werpen. We worden bestookt met marketingprietpraat zonder weerga: "De grafische vormgeving is opzettelijk gereduceerd om eraan te herinneren dat Dacia een merk is dat zich op de essentie concentreert. Elk afzonderlijk deel past bij de andere delen om een samenhangend geheel te vormen. Het embleem geeft de essentie van het logo weer door de D en de C samen te brengen, als schakels van een ketting die aan elkaar zijn gekoppeld." Sorry, maar wij haken af ...