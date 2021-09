Foei! Jullie lezen massaal berichtjes op je telefoon tijdens het rijden

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet 1200 bestuurders vier dagen lang een dagboek bijhouden over hun telefoongebruik in het verkeer. Daarin moesten ze nauwkeurig bijhouden hoeveel berichten ze tijdens het rijden ontvingen en hoeveel ze verstuurden, waar de berichten over gingen en hoe belangrijk ze waren.

Meeste Nederlanders vinden berichten onzinnig, maar toch gaan ze lezen

Nederlandse bestuurders zeggen de berichten die ze tijdens het rijden ontvangen onbelangrijk te vinden (84 procent) en het risico van een boete niet waard (94 procent). Bijna de helft vindt de berichten zelfs onzinnig en nutteloos. Maar toch leest 63 procent van de fietsers en automobilisten weleens een bericht tijdens het rijden.

Telefoongebruik achter het stuur leidt tot slingeren en langzamer rijden

Bij meer dan de helft leidt dit tot slingeren op de weg, langzamer rijden, een afslag missen of zelfs een ongeluk. Het is weinig verrassend dat jongeren vaker berichten lezen op de fiets of in de auto dan ouderen. De politie is dit jaar gestart met slimme flitscamera's die telefoongebruik in de auto kunnen herkennen.