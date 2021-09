'Wij verkopen auto's, geen iPads!' Alfa Romeo doet niet mee aan de grote schermen-trend

Alfa Romeo heeft van moederconcern Stellantis tien jaar de tijd gekregen om zichzelf te bewijzen. Dus moet Imparato een paar ingrijpende beslissingen nemen. Het achterwielaangedreven platform van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio gaat bij het grof vuil en er komen geëlektrificeerde aandrijflijnen. Maar op één punt blijft Alfa Romeo eigenzinnig ...

Toekomstige Alfa Romeo-modellen met zo weinig mogelijk schermen

Volgens Imparato zullen toekomstige Alfa Romeo's zo weinig mogelijk displays in het interieur hebben. "[Ons merk] heeft een bepaalde positie", vindt hij: "De bestuurder moet centraal staan, met daaromheen het minste aantal schermen dat mogelijk is." Imparato is van mening dat Alfa Romeo ook in de komende jaren een rijdersmerk moet blijven.

Alfa Romeo Tonale uitgesteld om prestaties hybridesysteem te verbeteren

Imparato komt van Peugeot en is aangesteld om orde op zaken te stellen bij het kwakkelende Alfa Romeo. Het merk levert op dit moment nog maar twee modellen: de Giulia en de Stelvio. Binnenkort komt daar een tweede suv bij. De Tonale zou al eerder worden onthuld, maar is door Imparato uitgesteld. Hij was niet tevreden met de prestaties van de plug-in hybride aandrijflijn.