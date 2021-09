Vernieuwde Ford Fiesta heeft geen afhangende mondhoeken meer

De Fiesta - die in zijn huidige vorm sinds 2017 op de markt is - heeft van de Ford-ontwerpers een hogere motorkap gekregen, met een grotere grille en compactere led-koplampen. Het Ford-logo zit voortaan niet meer bóven de grille, maar erin. Aan de achterzijde van de Ford Fiesta zien we dezelfde lichtunits als voorheen, maar dan met een zwarte rand eromheen. Er staan zeven nieuwe lichtmetalen wielen in de prijslijst en twee aanvullende carrosseriekleuren: Boundless Blue en Beautiful Berry.

Ford Fiesta met 1.0 EcoBoost mét of zonder hybridetechniek

Het leveringsprogramma van de Ford Fiesta begint met een 1,0-liter EcoBoost-motor zonder mild-hybridtechniek en 100 pk. Daarboven staat dezelfde krachtbron, maar dan mét 48 Volt-ondersteuning, die het tot 125 pk schopt. Die laatste is iets zuiniger dan de niet-geëlektrificeerde versie, met een verbruik van in theorie 1 op 20,4. Hij is er ook met een Powershift-transmissie met zeven versnellingen en een dubbele koppeling. De sterkste motorisering onder de Fiesta ST is de 1.0 EcoBoost Hybrid met 155 pk. De nieuwe Fiesta ST behoudt zijn 1.5-liter driecilinder met 200 pk. Zijn maximumkoppel is echter toegenomen van van 290 Nm naar 320 Nm.

Voor het eerste Ford Fiesta met digitaal instrumentenpaneel

In het interieur verandert ook het een en ander, met voor het eerst in de Ford Fiesta een digitaal instrumentarium: een 12,3-inch volledig configureerbaar scherm. Aan de rijassistenten voegde Ford de zogeheten Wrong-Way Alert toe. Het systeem waarschuwt de bestuurder als die via de afrit de snelweg dreigt op te rijden. Verder is er Adaptive Cruise Control met start-stop en verkeersbordherkenning beschikbaar, Active Park Assist, Rear Occupant Alert en een SYNC 3-infotainmentsysteem met smartphone-integratie en spraakbediening.