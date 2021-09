Onderzoekers van het MIT hebben meer dan 800.000 kilometer lang een aantal Tesla Model S- en Model X-bezitters gevolgd. Ze hebben de bestuurders opgenomen tijdens hun ritten om te kunnen zien hoe ze rijden als de semi-autonome Tesla Autopilot-assistent aan of uit staat.

Tesla-bestuurders kijken vooral naar het infotainmentscherm

Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurders vaker en langer hun blik van de weg halen als Autopilot is ingeschakeld. Ze kijken daarbij vooral naar het infotainmentscherm op de middenconsole. Zo'n 22 procent van de blikken daarop duurt langer dan 2 seconden. Als Autopilot wordt uitgeschakeld, letten de bestuurders opeens weer geconcentreerd op het rijden.

Tesla Autopilot is beperkt, als bestuurder ben je verantwoordelijk

Logisch, zou je denken. Het Autopilot-systeem neemt een aantal taken van je over, net als de semi-autonome assistenten van andere merken dat doen. Maar Autopilot is nog relatief beperkt in wat het kan - ondanks de opschepperij van Tesla-baas Elon Musk - en heeft altijd supervisie van een bestuurder nodig. Die is verantwoordelijk.



Is een Tesla op Autopilot veiliger dan een gemiddelde auto?

Sinds 2018 houdt Tesla bij hoeveel ongelukken er gebeuren met zijn modellen. Dat wordt uitgedrukt in ongelukken per gereden mijl en wordt uitgesplitst naar auto's met Autopilot uitgeschakeld en Autopilot ingeschakeld. Uit de statistieken van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) blijkt dat er in de VS gemiddeld één auto-ongeluk per 484.000 mijlen gebeurt.

Elon Musk pronkt met indrukwekkende veiligheidsstatistieken

Tesla splitst zijn cijfers uit naar auto's zonder ingeschakeld Autopilot (1 op 978.000), auto's zonder ingeschakeld Autopilot, maar mét actieve veiligheidssystemen aan (1 op 2,05 miljoen) en auto's mét ingeschakeld Autopilot (1 op 4,19 miljoen). De conclusie die Elon Musk daaraan verbindt, is dat een Tesla op Autopilot tien keer veiliger is dan de gemiddelde auto.

Maar de NHTSA-data zijn niet te vergelijken met die van Tesla

Maar dat is waarschijnlijk niet waar. Autopilot wordt vooral gebruikt op de snelweg, waar gemiddeld een stuk minder ongelukken plaatsvinden dan in de stad of op buitenwegen. En de data van de NHTSA is niet uitgesplitst naar locatie, dus kun je die data niet vergelijken met de Tesla-informatie.