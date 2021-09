BMW en Mercedes gaan minder auto's produceren, zodat jij er meer voor moet betalen

De wereldwijde coronacrisis heeft geleid tot een tekort aan computerchips. Daar hebben niet alleen fabrikanten van laptops en smartphones last van, maar ook autoproducenten, zoals Jaguar Land Rover, Skoda, Toyota en - in Nederland - VDL Nedcar. Bij BMW en Mercedes hebben ze de assemblagelijn ook tijdelijk moeten stilleggen. Maar het gevolg daarvan - hogere prijzen - zint ze wel.

BMW en Mercedes zien hun winstmarges stijgen

BMW heeft tegen de Financial Times gezegd zijn productie op het chiptekortniveau te houden om de huidige prijzen te kunnen aanhouden. Een topman van Mercedes zei het aanbod bewust kleiner te zullen maken dan de vraag. Het effect van de hogere autoprijzen is al te zien in de cijfers van BMW en Mercedes. Die laatste kwam in het derde kwartaal uit op een winstmarge van 12,2 procent. In dezelfde periode in 2018 (het laatste coronavrije jaar) was dat 8,4 procent. BMW ging van 8,6 naar 16 procent.



Mercedes wil zich gaan richten op (nog) luxere auto's

Mercedes zegt zich bovendien meer op de top van de markt te willen richten met (nog) luxere auto's. Dat lijkt ons dan een hele ommekeer, want in de afgelopen jaren heeft zowel BMW als Mercedes zijn best gedaan om iedere mogelijke niche van ieder mogelijk segment te vullen met weer een nieuw model. Ter vergelijking: begin jaren tachtig had BMW vier modellen, nu zijn dat er negenentwintig! En dan hebben we nog niet eens alle M-modellen meegerekend.