Grotere batterij voor plug-in hybrides Volvo. Nu kom je elektrisch bijna 100 kilometer ver

Zullen we eerst met het nuttige of het leuke beginnen? Vooruit, we doen het leuke ... Want de Volvo-modellen met Recharge T6- en Recharge T8-aandrijflijn hebben voortaan een sterkere elektromotor op de achteras. Het extra vermogen zorgt ervoor dat de T6 niet langer 340 pk, maar 350 pk levert. De T8 wordt zelfs de krachtigste Volvo ooit, met een totaalvermogen dat van 390 pk naar 455 pk springt.

Elektrische actieradius Volvo Recharge-modellen omhoog

Dan het nuttige. De elektrische actieradius van de Volvo S60/V60, XC60, S90/V90 en XC90 Recharge gaat omhoog naar zo'n 70 tot 90 kilometer, afhankelijk van het model. Voorheen was dit ongeveer 50 kilometer. Volvo heeft de capaciteit van de batterij tot 18,8 kWh verhoogt (was 11,6 kWh) door er een extra laag cellen in te lepelen. Volgens Volvo rijdt de gemiddelde forens tussen de 30 en 70 kilometer naar zijn of haar werk, dus die afstand zou in een Recharge-model prima elektrisch af te leggen zijn.

Nu one-pedal driving op Volvo XC60, S90 en V90 Recharge

Verder voegt Volvo one-pedal driving toe aan de Volvo XC60, S90 en V90 Recharge. Dat betekent dat de auto remt (dus energie terugwint) en tot stilstand komt als je je voet van het gas haalt. Daarbij is de CO2-uitstoot van de T8-benzinemotor iets omlaag gegaan, wat betekent dat de XC60 en XC90 T8-modellen onder de 20 gram per kilometer terechtkomen. De Volvo S60 en V60 Recharge worden door de aanpassingen 200 euro duurder. Bij de andere Recharge-modellen blijft de prijs gelijk.

Volvo S60/V60 Recharge prijzen

S60 Recharge T6 AWD Inscription (350 pk) - 52.195 euro

S60 Recharge T8 AWD Inscription (455 pk) - 55.195 euro

S60 Recharge T8 AWD Polestar Engineered (455 pk) - 64.195 euro

V60 Recharge T6 AWD Inscription (350 pk) - 51.195 euro

V60 Recharge T8 AWD Inscription (455 pk) - 57.195 euro

V60 Recharge T8 AWD Polestar Engineered (455 pk) - 66.195 euro

Volvo XC60 Recharge prijzen

XC60 Recharge T6 AWD Inscription Expression (350 pk) - 62.995 euro

XC60 Recharge T8 AWD Inscription (455 pk) - 70.495 euro

XC60 Recharge T8 AWD Polestar Engineered (455 pk) - 79.495 euro



Volvo S90/V90 Recharge prijzen

S90 Recharge T8 AWD Inscription (455 pk) - 67.995 euro



V90 Recharge T6 AWD Inscription Expression (350 pk) - 64.995 euro

V90 Recharge T8 AWD Inscription (455 pk) - 70.995 euro



Volvo XC90 Recharge prijzen